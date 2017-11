Horolezec Jaroš stráví Vánoce na Antarktidě, chce zdolat její nejvyšší horu Mount Vinson

před 49 minutami

Již za necelý měsíc vyrazí Radek Jaroš vstříc dalšímu dobrodružství. Pár dní před Štědrým dnem by měl vstoupit na věčně ledovou půdu nejchladnějšího kontinentu světa. "Vánoce v Česku už mě nebaví," nechal se slyšet Jaroš s tím, že děti odrostly a na hory s ním nikdy během svátků nechtěly. Tak vyrazí bez nich. Zdolat chce Mount Vinson, která patří do seznamu vrcholků tzv. Koruny světa.

Známý český horolezec Radek Jaroš, který zdolal všech čtrnáct himálajských osmitisícovek bez kyslíku a nasadil si tak před lety pomyslnou Korunu Himálaje, se chystá na další dobrodružnou výpravu. 13. prosince zahájí expedici na Antarktidu, kde se pokusí o zdolání nejvyšší hory ledového kontinentu Mount Vinson.

Masiv stoupající do výšky 4892 metrů nad mořem leží zhruba 1200 kilometrů od jižního pólu. A spolu s Kilimandžárem (5895 m n.m.), Mount Everestem (8848 m n. m.), Mount Kosciuszkem (2228 m n.m.), Puncak Jaya (4884 m n. m.), Elbrusem (5642 m n.m.), Aconcaguaou (6962 m n.m.) a Denali (6168 m n.m.) tvoří seznam tzv. Koruny světa (v angličině Seven Summits). Jaroš již má za sebou čtyři vrcholy, v září zdolal nejvyšší horu Austrálie Mount Kosciuszko.

Poznat jiné kontinenty i podmínky

První nápad na to, aby před lety zdolal tzv. Korunu Himálaje, přišel od Jarošova kamaráda, který prohodil: "Tak už jsi to vylezl všechno, ne?" Jak sám při středeční debatě s novináři přiznal, dosažení himálajských vrcholů nebylo vůbec jednoduché.

Při jejich dobývání zabloudil, několikrát se musel vracet (například na zrádnou K2) a expedici v roce 2009 dokonce prožil na antibiotikách. Ty tehdy v Himálaji vyměňoval s dalšími horolezci za české pivo. Zdolání Annapurny v roce 2012 jej stálo 11,5 článku prstů na nohou. Omrzlé prsty považuje za "své největší PR".

"Já jsem jezdil dvacet let do Himálaje, nádherné pohoří, nádherní lidé, ale je to prostě jedno dvaapůltisíce kilometrů dlouhé pohoří," uvedl Jaroš. Korunu světa považuje za pokračování svého příběhu a možnost "poznat jiné kontinenty, podnebí, lidi i podmínky".

"Vánoce v Česku už mě nebaví"

Aby to ale nebylo tak jednoduché, Jaroš se rozhodl si výpravy na vrcholek každého kontinentu trochu osladit. A tak na kavkazský Elbrus vyrazil vloni s partou na kole z Nového Města na Moravě. Letošní zářijové zdolávání "kopce", jak nazval Mount Kosciuszko, zase doplnil osmidenním cyklistickým závodem Crocodile Trophy, který patří mezi nejnáročnější na světě.

Již za necelý měsíc ale Jaroš vyrazí vstříc dalšímu dobrodružství. Jen pár dní před Štědrým dnem by měl vstoupit na věčně ledovou půdu nejchladnějšího kontinentu světa. "Vánoce v Česku už mě nebaví," nechal se slyšet Jaroš s tím, že děti odrostly a na hory s ním nikdy během svátků nechtěly. Tak vyrazí bez nich.

Výpravy se zúčastní celkem šest lidí včetně Jaroše, mezi nimi bude i Martin Havlena ze společnosti Author se sněžným kolem a český horský vůdce David Knill, bez kterého by zlezení hory na severozápadě Antarktidy nebylo možné. "Je tam povinnost mít horského vůdce," dodal Jaroš.

Přestože na jižní polokouli bude vrcholit letní sezóna, na Antarktidě se dá očekávat i mínus 40 stupňů a vichřice. Komplikovaný může být také spánek výpravy, protože slunce tam bude svítit celý den. Jaroš proto bude vybaven speciálním brýlemi, které zvyšují produkci melatoninu a umožňují tak lepší spánek.

"Mám radost, že tam nejsou medvědi"

Jako největší nebezpečí vnímá trhliny v ledovci, po kterém se budou pohybovat. "Mám radost z toho, že je to území, kde nejsou lední medvědi. Tučňáci jsou milí a přítulní. Samozřejmě jsme na ledovci, takže tam budou nějaké trhliny, to je asi největší nebezpečí horolezců, na ty je potřeba dávat pozor. Pro mě to bude nové tím, že to budou trhliny jiné než v horách, prostředí pro mě bude úplně jiné. O to víc musím být ve střehu," dodal.

Přestože plánovanou výpravu na jižní pól nakonec neskuteční, přiznává, že možná k Mount Vinsonu přidá i vedlejší vrchol.

"Bylo na něm údajně jen pár družstev, tak když budeme mít dost času, tak s horským vůdcem uvažujeme, že bychom se podívali i na tenhle kopec," uvedl horolezec. Výprava by se měla vrátit do Česka 5. ledna.

Boj o pomyslnou Korunu světa by chtěl Jaroš dokončit zřejmě do dvou let.

