Čína je technologická diktatura jako ze sci-fi, říká Přibáň. S trabanty vjede do kin

Trabantem tam a zase zpět. Tak se jmenuje závěrečný film pojednávající o dobrodružstvích žlutých trabantů na cestách kolem světa. Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů Dan Přibáň tak uzavře své jedenáctileté putování, v rámci propagace mají česká kina možnost utkat se o slavnostní premiéru, která je naplánovaná na 4. dubna. Do distribuce pak film vejde o týden později.

Poslední výprava "žlutého cirkusu" začala letos v únoru na jihu Indie. Osmičlenná posádka v polském Fiatu 126p a na Jawě 250 přezdívané Anežka následně směřovala do Nepálu a podhůří Himálaje, kde trabanty v 5300 metrech nad mořem pokořily výškový rekord dvoutaktního auta.

Nato cestovatelé překonali hory mystického malého Tibetu a probojovali se až na hranice Pákistánu a následně do Číny.

"Čekali jsme, že to bude v Číně jiné, ale to, co jsme viděli, nám vyrazilo dech. Vjeli jsme do technologické diktatury jako ze sci-fi. Když jsme zpod dohledu tisíců kamer a neustálé policejní kontroly utekli mezi kyrgyzské jurty, abychom konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu kolem světa, byli jsme vážně rádi," popsal náčelník Přibáň.

Celkem 17 tisíc kilometrů následně vedlo napříč Uzbekistánem, na "dno pouště" k vyschlému Aralskému jezeru, do Kazachstánu, do Ruska, na

Ukrajinu a Slovensko. Odsud v několikakilometrové koloně trabantů, mnoha dalších strojů a stovek fanoušků kolem silnic dojela poslední žlutá výprava až domů.

Kruh cesty kolem světa se uzavřel

"Bylo to nejkrásnějších tisíc kilometrů všech našich cest. Na každém dálničním mostě mezi Brnem a Prahou stáli lidé a mávali. Něco tak silného a dojemného už asi nezažijeme!" nechal se slyšet Přibáň.

Poslední výprava tak definitivně uzavřela kruh cesty kolem světa. První putování začalo v roce 2007 právě v uzbeckém Samarkandu. Následovaly dobrodružné expedice do Afriky, Jižní Ameriky i Austrálie a jihovýchodní Asie. Ze všech cest také vznikly filmy a z posledních dvou výprav rovněž seriály, které odvysílala Česká televize.

Hlasování o úplně první projekci nového filmu Trabantem tam a zase zpátky cestovatele a režiséra Dana Přibáně je nyní spuštěno na speciální webové stránce.

Stejně jako v předchozích dílech o nevšedních zážitcích trabantistů a motoristů se diváci mohou těšit na hlášky Marka Slobodníka ze Slovenska i notorického ztráceče pasů Poláka Radka Jony. Hlavní sestavu doplnil nováček a hasič Honza Setvín.

"Poprvé od první cesty s námi nejela žádná žena a možná kvůli tomu nabíralo putování téhle smečky občas drsnější obrátky. Na ironii a černý humor, někdy na hranici politické korektnosti, byla spousta prostoru," komentoval Přibáň.

