Česká návrhářka vytváří unikátní sci-fi kostýmy, k výrobě využívá historické technologie i 3D tisk

Kostýmy návrhářky Moniky Vaverové by lehce zapadly do filmů z daleké budoucnosti. K jejich výrobě používá neobvyklé materiály i technologie, včetně 3D tisku. Extravagantní obleky, ačkoliv to může znít zvláštně, jsou ale často šity podle postupů z dávné historie. Kostýmy od značky MIMO Space, pod kterou se Monika prezentuje, můžete vidět v mnoha reklamách, videoklipech či neobvyklých tanečních a akrobatických show.

Monika Vaverová si ve svém ateliéru v pražských Holešovicích plní dětský sen. Tvorba oděvů je něco, co ji provází celý život. Na střední škole se kromě samotného řemesla naučila pracovat i s grafikou a později také s výtvarnými technikami a koncepty. Tyto tři dovednosti, jak říká, ji dovedly až k extravagantním kostýmům, na které se specializuje nyní.

Futuristický styl Moničiných kostýmů se formoval postupně. Vždy ji přitahovalo fantasy a sci-fi, a to především po technické stránce. Složité kostýmy připomínající svět videoher či Pána prstenů totiž vyžadují mnoho zručnosti a zkušeností.

Nakonec ale zůstala pouze u sci-fi. "Fantasy kostýmy jsou především historické a tím pádem nedávají takový prostor k sebevyjádření. Pořád je to jenom rekonstrukce něčeho, co již bylo. Naopak sci-fi je zasazeno do budoucnosti a tu si můžeme vytvářet a vysnít takovou, jakou sami chceme," vysvětluje Monika svůj přechod k futurismu.

Pro Moniku je navíc hodně důležitá technická stránka kostýmů, která je u těch historických pevně daná, pro svět budoucnosti si ale může vytvářet úplně nové postupy. "Začala jsem objevovat nové technologie, které se používají ve světě, jako je například 3D tisk, silikonové formy či práce s AutoCADem."

"Především 3D tisk je pro mě hodně důležitý," vysvětluje Monika. "Myslím si, že má velký význam pro budoucnost, hlavně třeba ve zdravotnictví. Zároveň móda silně ovlivňuje společnost, a tak se snažím právě skrze toto odvětví co nejvíce rozšiřovat povědomí o 3D tisku," dodává.

Projekty, ve kterých se tvorba z ateliéru MIMO Space objevuje, vyčnívají svou neotřelostí. Ačkoliv Monika spolupracovala i s velkými značkami, jako je momentálně reklama pro O2 či Dermacol, všechny zakázky řadí na stejnou úroveň. "Nerada bych některé projekty vyzdvihovala více, protože každý z nich mne neskutečně bavil a dala jsem do něj všechno," říká Vaverová.

Monika Vaverová Svou značku MIMO založila již na střední škole a později ji rozšírila na MIMO Space. Zakládá si na poctivém řemeslném zpracování, osobitosti práce a nových technologiích. Ačkoli se věnuje nejvíce zakázkovým kostýmům, jednou ročně vydává i vlastní módní kolekci a projekty vytváří od konceptů až po fotoprodukci. Ve své práci je otevřená novým nápadům a spolupráci s různými odvětvími. Web: mimospace.cz

Její srdcovou záležitostí jsou ale kostýmy pro Pyroterru, což je skupina tanečníků a akrobatů, kteří předvádějí ohňové a světelné show. "Funkční světelné a ohňové kostýmy pro ně dělám již pět let. Myslím, že jsou o krok napřed před ostatními z jejich branže, a přesně s takovými lidmi chci spolupracovat," dodává.

Práce Moniky Vaverové se objevují i na nečekaných místech, jako u tanečnic burlesky, v Pražském komorním baletu či videoklipu Heartbreaker zpěvačky Elis Mraz.

Při pohledu na samotné kostýmy není laikovi úplně jasné, jak se v nich někdo může vůbec pohybovat. Většina z nich je totiž vytvořena z tuhých materiálů, jako je koženka. Spodní vrstvu kostýmů ale obvykle tvoří lycra, softshell či neopren, což umožňuje volný pohyb a pohodlí.

Dnes se podle Vaverové moc nepřemýšlí nad funkčností odívání, dříve to ale byl hlavní záměr jakéhokoliv oblečení. "My do toho přidáme nové materiály, aby bylo vše nejen designové, ale i maximálně pohodlné a funkční," doplňuje.

Při tvorbě funkčních obleků se navíc používají postupy známé z výroby historických kostýmů, které do ateliéru vnesla Jitka Nováková, specialistka na historické odívání. "Až teď, když to říkám, si uvědomuji, že to je neobvyklé spojení, je to vlastně takové naše know-how," přemýšlí Monika.

Tvorbu z ateliéru MIMO Space asi nejvíce vystihují kontrasty. Nejen při spojení historie a budoucnosti, ale i při volbě materiálů. "Nejvíce mne baví spojovat matné s lesklým, průhlednost se zahaleností, pevnost a pružnost. Právě kvůli tomu si myslím, že je moje tvorba specifická," vysvětluje Monika.

Přiznává však, že se často lidé takových kontrastů bojí, jelikož není lehké je technicky zpracovat. "Myslím ale, že zrovna v tomhle už si můžeme věřit," směje se.

Jak vidí Monika budoucnost? Rozhodně neplánuje příliš se rozrůstat, velký ateliér plný lidí není to, čeho by chtěla dosáhnout. "Naopak bych chtěla zlepšovat to, co máme, vypilovat techniky a učit se nové věci. Dlouhodobě je mým cílem mít možnost odmítat zakázky, které se mi nelíbí, nesedí mi anebo jsou neprofesionální. To se mi už teď daří," pokračuje Vaverová. "Zatím sice nejsem tam, kde bych chtěla být, ale cítím, že jsem na dobré cestě. Jsem ale velký perfekcionista, takže asi budu na cestě vždycky," dodává.