"Pan Ikea" měl české kořeny, jezdil starým autem a i jako miliardář nakupoval na blešáku

před 4 hodinami

V neděli zemřel ve věku 91 let zakladatel nábytkářského řetězce Ikea Ingvar Kamprad. Jeho životní pouť začala v březnu roku 1926, kdy se narodil do rodiny farmáře na jihu Švédska. Už jako dítě projevoval obchodní talent. Přestože trpěl dyslexií, dosáhl díky své svědomitosti úspěchů, o jakých každý začínající podnikatel sní. Ikeu založil v sedmnácti letech, zprvu prodával rámečky na obrázky a punčochy. Postupně se vypracoval a vydělával velké peníze. Přesto zůstal skromný - jezdil starým Volvem, nakupoval na blešáku a údajně používal jeden čajový sáček víckrát.

Bylo mu sedmnáct let, když v roce 1943 založil jednu z dnes nejznámějších prodejen nábytku na světě. Otec mu tehdy dal peníze za jeho dobré známky ve škole a Ingvar Kamprad, odmalička obchodník, peníze využil na rozvoj nábytkářské společnosti.

Ačkoliv se Kamprad narodil na jihu Švédska do smíšeného manželství Švédky a Němce, jeho kořeny sahají až do České republiky. Jeho babička Fanny totiž pocházela z Radonic v Ústeckém kraji. Kampradův děda pak pocházel z německého kraje Altenburger. A společně odešli do Švédska v roce 1896, rok po narození Kampradova otce Franse Feodora.

Ve Švédsku vlastnili farmu s pozemky o rozloze 449 hektarů. Název farmy, kde Kamprad vyrostl, Elmtaryd, použil později do názvu své úspěšné firmy.

"Pan Ikea", jak se mu někdy přezdívá, navštívil Československo v 50. letech. Při návštěvě jednoho českého obchodního domu Ikea později vzpomínal, že si dodnes vybavuje mosteckou krajinu s hnědouhelnými doly.

Od sirek přes punčocháče až k nábytku

Kampradova kariéra obchodníka začala již v pěti letech, kdy prodával sirky. Jako desetiletý jezdil na kole po sousedství a obchodoval s vánočními ozdobami, rybami nebo tužkami. K založení společnosti mu nakonec tak trochu pomohla dyslexie, kterou trpěl. Jeho otec mu totiž dal peníze za dobré známky ve škole, kterých dosáhl i přes svou poruchu učení.

Tehdy sedmnáctiletý Ingvar Kamprad se finance rozhodl investovat do svého obchodu. Protože si špatně pamatoval dlouhá jména, nazval ho jednoduše Ikea. Jméno poskládal z počátečních písmen svého jména, farmy, kde se narodil (Elmtaryd), a vesnice, kde vyrůstal (Agunnaryd).

Kamprad zprvu prodával prostřednictvím poštovních objednávek spíše menší doplňky, jako jsou rámečky na obrázky, ale i punčocháče. Zboží dodával přes místního mlékaře, který ho odvážel na nejbližší vlakovou stanici, poznamenal deník ABC News.

Díly na nábytek v krabici

První nábytek, vyrobený dřevařským závodem nedaleko jeho rodiště, představil až koncem 40. let. A první známý katalog vyšel roku 1951. Jak tvrdí kanadský novinář Malcolm Gladwell, Kamprad uspěl díky své svědomitosti, otevřenosti a někdy možná i nepříjemnému chování.

Kamprad vděčí za svůj úspěch také odvaze být tak trochu za blázna. V roce 1953 totiž představil neortodoxní přístup prodeje nábytku - lidé si jej odvezli v krabici, rozložený na díly, které si pak měli doma podle návodu sami složit.

První obchod s nábytkem Ikea byl otevřel v roce 1958 v Älmhultu. V roce 2016 zde bylo zprovozněno muzeum společnosti.

Přestože je Ikea neodmyslitelně spjata se Švédskem, Kamprad přesunul v roce 1973 na protest proti švédským vysokým daním ředitelství do dánské Kodaně. Sám se pak i s rodinou přestěhoval v roce 1976 do Švýcarska, kde zůstal až do roku 2014. Dnes sídlí vedení firmy v Nizozemsku.

Věci z blešáku, staré Volvo

Miliardář, jehož majetek je odhadován na více než 48 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 978,7 miliardy korun), se nevyžíval v luxusních výstřelcích, ale žil vcelku skromný život. Kamprad ve svém daňovém přiznání z roku 2013 uvedl, že kromě starého Volva 240 z roku 1993 měl také jedno auta Škoda z roku 2008. Ve Volvu jezdil údajně tak dlouho, dokud jej nepřesvědčili, že není bezpečné.

Britská BBC připomněla, že majitel nábytkového gigantu byl velmi šetrný, a přestože byl miliardář, cestoval ekonomickou třídou. V rozhovoru pro švédskou televizi TV4 v roce 2016 řekl, že "Smålanďané jsou spořiví od přírody". "Když se na mě teď podíváte, nemyslím si, že bych měl na sobě něco, co nebylo koupeno na blešáku," uvedl.

Časopis New Yorker také v roce 2011 zmínil, že Kamprad rád opakovaně využívá čajové sáčky a z restaurací si odnáší pepřenky a slánky.

Nechvalně známá nacistická minulost

Kamprad byl známý nejen díky své šetrnosti, ale také někdejšímu členství v hnutí mládeže švédského fašistického politika Pera Engdahla. Přátelství je údajně pojilo až do 50. let. Fašistická minulost Kamprada vyšla najevo počátkem 90. let. Zakladatel Ikey tehdy prohlásil, že svých mladických činů lituje a členství považuje za jednu z největších chyb svého života.

K účasti v hnutí jej údajně inspirovala jeho babička, která byla velkou obdivovatelkou Hitlera, připomněl Business Insider. Po zveřejnění této informace napsal Kamprad všem svým zaměstnancům omluvný dopis. S otázkami na minulost se však musel potýkat po celý zbytek svého života.

Zakladatel Ikey byl dvakrát ženatý. Se svou první ženou Kerstin Wadlingovou adoptovali dceru Anniku. V 60. letech se pak oženil podruhé s Margarethou Stennertovou, se kterou měl celkem tři syny. Nejmladší z nich Mathias převzal post předsedy představenstva firmy Ikea v roce 2013.

Sám Kamprad skončil aktivní vedení svého gigantu v roce 1988 a od té doby fungoval jako poradce. Výrobce dostupného, funkčního a designově zajímavého nábytku během 74 let rozšířil značku na 49 světových trhů. Ve světě je dnes více než 400 obchodních domů, první Ikea v České republice byla otevřena v roce 1991.

Jedenadevadesátiletý zakladatel nábytkového gigantu Ikea zemřel v neděli ve svém domě na jihu Švédska.