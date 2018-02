Umělkyně z Liberce vytváří bižuterii z květin a peří, prorazila s ní do celého světa

před 4 hodinami

Halloweenská mini kolekce "My Little Deer" je nakonec oblíbená celoročně. Foto: Barka Kestlerová

Anna Čurlejová, zakladatelka značky Čarbičková Bijoux, již odmala vyčnívala z průměru. Není tak divu, že i její bižuterii nemůže nosit každý. Vyrábí ji totiž především z květin a peří a svou velikostí zaručeně upoutá pozornost.

Extravagantní bižuterie od Anny Čurlejové už díky své nápaditosti obletěla celý svět. Značka Čarbičková Bijoux se objevuje v mnoha videoklipech a spolupracuje se známými fotografy či pražskými tanečnicemi burlesky. Pohádkové čelenky můžete vidět například ve videích rapera Paulieho Garanda či české folklorní kapely Vesna.

Neobvyklou bižuterii si objednávají lidé z celého světa i na běžné nošení. A nejsou to pouze ženy.

Anna Čurlejová se snaží svými doplňky podporovat umělce, kteří do své práce dávají kus sebe a myslí to opravdu vážně. S projekty, které mají hlubší smysl, ji baví spolupracovat ze všeho nejvíc. "Když ale vidím, že to někdo fláká a nesehnal si třeba ani kvalitního kameramana, nemá to pro mě cenu," dodává.

Poslední dobou pak spíše než malé věnečky k prodeji vyrábí hlavně velké koruny pro focení, natáčení nebo i na svatby. "Jednou jsem třeba do videoklipu českého rapera Nika Tenda dělala korunu z cigaret. Mělo to ohromný úspěch na sociálních sítích. Čím dál více ale vyrábím opravdu velké koruny. Můžu se na nich vyřádit více než na věnečcích a fotografie jsou pak nádherné," vysvětluje Čurlejová.

Květinové koruny, neboli party, mají své kořeny na východním Slovensku a na Ukrajině, kde jsou tradiční součástí krojů. Právě tento zvyk dal Anně inspiraci znatelnou v její značce Čarbičková Bijoux. Inspiruje se ale také ozdobami indiánských kmenů či nejrůznějšími tradicemi z mnoha koutů světa, včetně těch slovanských.

Vše, od malých sponek po obrovské koruny, se v ateliéru vyrábí ručně. Většina doplňků vzniká z umělých či sušených květin, peří a korálků. Na rozeslání do celého světa čekají i čelenky s mušlemi či kovovými aplikacemi. Při velikosti některých kusů je působivé, že jejich výroba trvá pouhé 3 až 4 hodiny. Jak ale Anna přiznává, je to pouze díky mnoha letem praxe.

Jak se k takové snové práci vlastně člověk dostane? Anna má poněkud neobvyklý příběh. Ke korálkům a bižuterii totiž přičichla už jako malá.

Anna Čurlejová Mladá umělkyně pochází původně z Východního Slovenska, dlouhodobě ale žije v Liberci. Díky jejímu výstřednímu stylu ji zaručeně nelze přehlédnout. Kromě Čarbičková Bijoux založila také značku Čarbičková Pencils, která se zaměřuje na šperky z pastelek. Instagram: @carbickovabijoux E-shop: fler.cz/carbickovabijoux

"Vyrůstala jsem na východním Slovensku, rodiče měli obchod s náboženskými potřebami. Odmalička jsem tak pomáhala vyrábět růžence, naučila jsem se ketlovat (technika navlékání korálků - pozn. red.). Dokonce jsem navlékala náramky, které jsem pak prodávala ve škole za korunu. Vytvořila jsem si k bižuterii vztah, který už mi zůstal dodnes," vzpomíná Čurlejová.

Také často aranžovala pohřební věnce. Jak přiznává, velmi jí to pomohlo naučit se aranžovat květiny. "Díky mojí výstřední povaze a talentu se rodiče rozhodli nechat mě odejít studovat do Jablonce nad Nisou, kde jsem se naučila skoro všechny výrobní techniky. Jsem jim za to vděčná, změnilo mi to život. Hodně postupů jsem si ale vymyslela sama, a proto se o ně s nikým nedělím," dodává.

Pro Čarbičkovou Bijoux je zásadní lidi šokovat. Vymýšlet nové věci a pracovat s fotografy a fotografkami, kteří dokážou bižuterii posunout na novou hranici. Takto vznikla například spolupráce s Karolínou Ryvolovou či Markétou Novak, které s ozdobami z libereckého ateliéru nafotily snové fantasy snímky.

V ateliéru tak neustále přibývají nové materiály, protože korunky se nakonec dají vyrobit téměř ze všeho. Do budoucna by se Anna Čurlejová kromě prodeje chtěla zaměřit víc na fotografie a tvorbu videoklipů. V plánu má třeba další natáčení s raperem Pauliem Garandem.