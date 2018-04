Češi byli vždycky kutilové, říká autor projektu za vyšší opravitelnost spotřebičů

před 58 minutami

Ne všechny pokažené spotřebiče patří na skládku. Nový život jim vdechují profesionální opraváři i domácí kutilové prostřednictvím komunitního webu Opravárna. Jeho iniciátor – Jan Charvát, nyní spouští další projekt. Opravme Česko se chce zasadit za vyšší opravitelnost nových spotřebičů i obnovení české tradice kutilství. Dosáhnout toho chce pořádáním workshopů, provozem kavárny pro kutily i spoluprací s Alzou.cz.

Na začátku celé iniciativy směřující ke snížení množství elektro odpadu byl článek o nizozemském projektu Repair Café, kde se u kávy scházejí opraváři se zákazníky a společně poškozené věci opravují. Charvát, v té době novinář ve vydavatelství Mafra, kde se zabýval tématy spojenými se životním prostředím a odpadovým hospodářstvím, psal o nizozemské kavárně článek. "Zakončil jsem jej poznámkou, že je škoda, že nic podobného v Česku není a že je to nápad pro mladé startupery. Text nakonec nevyšel a s kamarády jsme založili Opravárnu," popisuje pro Aktuálně.cz začátky.

Web Opravárna založili před dvěma lety a postupně, i díky sociálním sítím, dali dohromady kutily, odborné servisy a zákazníky, kteří hledají, kdo jim opraví mobil, mixér nebo třeba pračku. "Zájem byl nečekaně vysoký, během chvíle jsme měli tisíc opravářů," říká Charvát.

"Od září 2017, kdy jsme spustili nový web, máme 902 oprav. Našim cílem je postupně pokrýt celé Česko, což už teď skoro máme," dodává s tím, že přestože nejvíce opravářů mají v Praze, kutily a servisy lze najít i na stovky kilometrů vzdáleném Bruntálsku.

Kutilové opraví cokoliv, chybí ale hodináři

Lidé si tak mohou dohledat opraváře mobilů, počítačů, praček i třeba mixérů. Jedinou málo zastoupenou kategorií je podle Charváta hodinářství. Právě domácí elektronika, mobily a kuchyňské spotřebiče také patří k nejčastěji opravovaným výrobkům.

Velkou výhodou je podle něj možnost vysoutěžit si nejnižší možnou cenu. Hodnotu práce si totiž určují sami opraváři. Provozovatelé webu si účtují od zákazníka 49 korun za zprostředkování opravy. "Najdeme jim i opraváře, které by normálně na internetu nenašli. Když se nám to nepodaří, částku vracíme zpět na účet," sděluje hlavní výhodu Charvát.

Utržené peníze vkládá zpět do vývoje portálu. Přestože projektu věnuje čtyři hodiny denně, práce na něm jej ani manželku neuživí. Kromě této obecně prospěšné volnočasové aktivity tak pracuje v PR a marketingové agentuře. Tu spoluzaložil s Janem Studeckým a soustředí se na aktivity firem v oblasti životního prostředí.

Poté, co se Opravárna úspěšně rozjela, se Charvát rozhodl posunout iniciativu o něco dále. Současný projekt Opravme Česko se chce zasadit nejen za vyšší opravitelnost nových spotřebičů, ale především obnovení české tradice kutilství.

Zájemců o technické obory je čím dál tím méně

Na Opravárně se podle Charváta objevuje čím dál více mladých lidí, většinou jde o studenty technických oborů a kutily, kteří elektrotechniku vystudovali, ale v oboru již nepracují. Přitom o studium technických oborů na středních školách je čím dál menší zájem.

"Obvolávali jsme si střední školy a říkali nám, že dříve byl zájem větší. A je to tím, že se lidi bojí, že nebudou mít práci. I vystudovaní elektrotechnici jdou po škole bohužel dělat do skladu jednoho nejmenovaného prodejce, protože mají víc peněz a jistotu," vysvětluje Charvát a dodává, že prostřednictvím Opravárny chtějí ukázat, že zakázky pro šikovné opraváře se vždycky najdou.

Zamýšlené workshopy se setkaly s úspěchem. "Češi byli vždycky národem kutilů, pak to trochu upadlo, ale dneska je DIY, neboli 'udělej si sám', opět v módě," myslí si.

"Z Hithitu máme třicet přihlášek a další se hlásí i přes e-mail. Nechceme, aby byly workshopy pro sto lidí najednou, ale třeba pro deset lidí, aby si to všichni mohli vyzkoušet a naučit se třeba pájet. Neznamená to, že se po workshopu stanou profíky, ale člověk si bude moci opravit věci doma nebo pro sousedy," přibližuje bývalý novinář. Do workshopů chce zahrnout i středoškoláky.

První akci plánují na září. "Zřejmě v září uděláme první celodenní akci v Praze, nejspíš ve 3D tiskárně MakersLab nedaleko Hradčanské. Budou probíhat workshopy na opravu elektra, plánujeme přednášky lidí z ministerstva životního prostředí a z Institutu cirkulární ekonomiky. Den završí večerní grilování," plánuje.

Budoucnost je v 3D tiskárnách

Velký příslib vidí v 3D tiskárnách, na kterých by se daly vyrábět náhradní díly na pokažené výrobky. "Chceme spotřebitelům ukázat, že výrobky opravit lze a že nemají kupovat šmejdy," přesvědčuje Charvát.

K tomu, aby končilo méně spotřebičů na smetišti a lidi nedávali každé dva roky tisíce korun za nové, stačí podle Charváta pořizovat si kvalitnější věci. "Když si někdo koupí toustovač neznámé značky, tak nemůže čekat, že půjde opravit. Vyplatí se připlatit si a koupit známější značku, u které je předpoklad, že bude z lepších součástek," líčí.

"Spousta věcí je vyrobena tak, že se rozbijí krátce po uplynutí záruční doby. Jsem přesvědčený o tom, že to výrobci dělají naschvál a to si jako planeta nemůžeme dovolit, protože nerostných surovin je málo," dodává.

Nejčastěji porouchanými věcmi jsou v současné době podle Charváta mixéry. "U tyčových mixérů je takový jednoduchý, bohužel plastový mechanismus, a plastové kolečko se používáním postupně ošoupe. Výrobci, zvláště nekvalitní, náhradní díl nedodávají, takže výrobek většinou opravit nejde," popisuje. Naopak nejlépe opravitelnými výrobky jsou mobily a počítače. "Horší je to u mobilních telefonů, které jsou z jednoho kusu. Člověk musí koukat i na to, jak je daná věc konstruovaná, jestli ji lze rozšroubovat," dodává.

Za větší opravitelnost začala bojovat i Alza.cz

Web Opravárna by za několik měsíců mohl sloužit také jako přehled opravitelnosti výrobků jednotlivých značek. Přehled chce zakladatel iniciativy vytvořit na základě realizovaných zakázek. "Každý rok plánujeme vydávat přehled těch "největších šmejdů" a naopak štítkovat věci, které budou kvalitní a opravitelné," upřesňuje.

Na podobné snahy reagují i někteří výrobci. Například Groupe SEB, vyrábějící značky Rowenta, Tefal a Krups, se zavázala prodloužit garanci a poskytovat náhradní díly ke svým výrobkům na 10 let. Internetový prodejce Alza.cz by zase rád propojil s Opravárnou svůj systém a prostřednictvím něj nabízel zákazníkům pozáruční servis.

Právě Alza přispěla prostřednictvím majitele Aleše Zavorala na projekt Opravme Česko 125 tisíc korun. Celkem se vybralo 182 tisíc korun a nejčastější odměnou, kterou podporovatelé brali, byly tři zakázky zdarma, workshopy a sady nářadí.

Charvát do budoucna plánuje doprogramovat web, o který se stará externí firma, tak aby se stal "jediným zdrojem informací o opravitelnosti v České republice".

Dalším krokem je zpoplatnění odborných servisů desetiprocentní provizí. "Hobby opraváře zpoplatňovat nechceme, protože když to někdo dělá z lásky za sto korun, tak nám přijde neetické vybírat od něj provizi," vysvětluje. A pokud všechno vyjde, hodlá myšlenku o snížení množství odpadu šířit dál na slovenský a maďarský trh.

