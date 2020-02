Myslela jsem, že budu koktat navždy, pomohlo mi až herectví, přiznala Emily Bluntová

Britská herečka Emily Bluntová v nedávném rozhovoru pro časopis Marie Claire přiznala, že jako dítě koktala, což jí znemožňovalo číst nahlas básně nebo jenom vyslovit své jméno. Přiznala, že jí s koktavostí, za kterou se velmi styděla, pomohlo až herectví.

"Jednou koktavka, myslela jsem si, že budu navždy koktavka," uvedla Emily Bluntová v otevřeném rozhovoru pro časopis s tím, že problémy s řečí ji odrazovaly od citování básní nebo jenom vyslovování svého jména nahlas před ostatními.

Přiznala, že její problémy začaly okolo šesti let a zlepšily se až poté, co začala chodit do kroužku herectví na základní škole.

"Bylo to součástí mého života. Byli určití lidé, kteří mě na základě toho soudili, což bylo velmi těžké. Ale rozhodla jsem se, že s nimi nebudu trávit čas. Teprve nedávno mi došlo, že každý se s něčím v životě potýkal, pro mě to byla koktavost," sdělila.

Nicméně právě díky problémům s vyslovování a řečí si našla cestu k herectví, která se jí nakonec stala osudovou. Dnes spolupracuje s Americkým institutem pro koktavost (AIS), jejímž prostřednictvím pomáhá vysvětlovat příčiny této poruchy řeči.

"Není to psychologické, není to z nervozity nebo nejistoty. Neznamená to, že neumíte číst nebo nevíte, co máte říct. Je to neurologické, genetické a biologické, není to vaše chyba," vysvětlila v rozhovoru.

Součástí její role je tak i prevence šikany lidí, kteří se s koktavostí potýkají. "Dělat chyby nebo mít něco, kvůli čemu děláte chyby, je prospěšné. Díky nim se učíte a zlepšujete se. A když si něčím takovým projdete, stanete se laskavějšími. Stanete se vlídnějšími sami k sobě i k ostatním lidem," dodala herečka.

Koktavostí trpěl také například otec britské královny Alžběty II. Jiří VI. a problémy s mluvou měl také údajně britský premiér Winston Churchill.