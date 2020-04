Matěj Ruppert v izolaci baví internet. Imituje cizí jazyky, subkultury i Darth Vadera

Matěj Ruppert, tvář skupiny Monkey Business, je známý svým smyslem pro humor. I když ve skutečnosti plynule hovoří jen anglicky, má schopnost imitovat řadu cizích jazyků. Po pár dnech, kdy v Česku nastala plošná karanténa a zpěvák zůstal doma se svou manželkou a dvěma dětmi, ho napadlo, že opráší svůj vrozený talent a začal točit minutová videa pod rouškou různých národností. A má úspěch.

"Nejprve to měla být jen taková taškařice, ale nedomyslel jsem to. Řekl jsem, že to bude každý den, teď jsem natočil 28. díl a trochu mi dochází nápady. Nevím, jak dlouho to ještě vydržím," směje se Matěj Ruppert.

Zpěvák a frontman skupiny Monkey Business přišel o své koncerty a stejně jako miliony lidí v Česku tráví většinu času doma v izolaci. Společnost mu dělá jeho manželka a dvě malé děti. Nápad na komická videa přišel tak nějak přirozeně, Ruppert má totiž vrozený talent pro imitaci jiných kultur, jazyků i filmových postav.

"Na večírcích, pódiu a vlastně i doma jsem často předváděl takové malé etudy. Po pár dnech, kdy jsem nevěděl, co se sebou, jsem si na to vzpomněl a natočil první video. Vzniklo to vlastně proto, abych se sám nezbláznil, ale nevěděl jsem, že to bude mít takový úspěch," líčí Ruppert.

Jeho krátké skeče na Instagramu a Facebooku lidi baví. V prvních dílech imituje většinou cizí jazyky a kultury - s šálkem čaje paroduje anglického gentlemana, na hrazdě cvičí jako průměrný Američan a ve francouzském koktejlovém kloboučku zase radí, jak ve veřejném prostoru dodržovat rozestupy.

"S manželkou a dětmi se u natáčení dost nasmějeme. Žena je i mojí první zpětnou vazbou, mám rád improvizaci, a tak se moc nestává, že bychom video předělávali, ale například u Poláka jsme se oba trochu potrápili. Dali jsme to až napočtvrté," říká otec dvou malých dcer.

Postupně začaly jazyky Ruppertovi docházet, a tak začal využívat subkultury a stereotypy, které, jak sám říká, jsou už několik let součástí jeho "humorného portfolia". Ke koronaviru se vyjadřuje jako majitel autoservisu, snowboardista i obyčejný člověk z Ostravy nebo Brna.

"Teď jsem akorát natočil Darth Vadera. Ty nápady přichází tak nějak shůry. Největší krizi jsem měl u 27. dílu, to se už schylovalo k tomu, že si řeknu 'a dost'. Ale druhý den jsem ráno vstal a najednou to přede mnou bylo," líčí zpěvák, kterého často inspiruje manželka i jeho děti.

"Nemáme ani velký, ani malý byt, takže kamkoli zalezu, jsou slyšet dětské hlasy. Říkal jsem si, že to ale nevadí, takhle my žijeme. Dochází i k situacím, kdy mi jedno z dětí do záběru vběhne, a nakonec to vypadá, jako kdybychom to měli předem nacvičené."

Mám úspory, ale každý den lituji lidi, kteří se ze dne na den ocitli v tíživé situaci, říká Ruppert

Přestože Matěj Ruppert zvládá koronavirovou krizi s humorem, občas u něj nastanou i chvíle lítosti. Nikoli však ve vztahu k sobě, nýbrž k těm, kteří nemají do budoucna žádné úspory.

"Jedna věc je říkat si, že jsem sám v pohodě, snažím se to brát s humorem, ale člověk musí myslet i na to, že jsou kolem lidé, které to zasáhlo mnohem víc, a to mě tíží. Sám jsem naštěstí v takové situaci, že mám úspory na několik měsíců, sice není fajn, že je utrácím, ale jsme s rodinou zajištění. Samoživitelkám ale peníze chybí. Uvědomil jsem si, že čím jsem starší, tím víc chci, aby byli všichni v pohodě," říká Ruppert.

Zpěvák si myslí, že se z koronaviru bude společnost dlouho vzpamatovávat ekonomicky i sociálně. Je pro něj sice těžké vidět pozitivní stránky na současné krizi, nicméně v jedno přece jen doufá, a to že až skončí hrozba virového onemocnění, bude společnost přistupovat jinak k těm, kteří každý den nasazují životy.

"Velice často myslím na záchranáře, lékaře, sestřičky i armádu. Říkají, že si nezaslouží adoraci, ale já si naopak už dlouho myslím, že bychom je měli adorovat nehledě na pandemii. Poslední léta jsem měl trochu pocit, že hodně lidí lékaře znehodnocuje. Doufám, že až krize skončí, dostane se zdravotníkům patřičné úcty, protože jestli někdo patří do kategorie 'VIP' a 'celebrita', jsou to právě naši lékaři, sestry a další lidé ze zdravotního personálu."