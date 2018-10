Kanye West ukázal módní kolekci Blexit. Má přimět černochy, aby opustili demokraty

Raper Kanye West chce přimět Afroameričany, aby přehodnotili svou podporu Demokratické strany a přiklonili se místo ní k republikánům současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hudebník, který je Trumpovým stoupencem, představil trička a čepice s logem kampaně blexit. Hnutí, jehož název připomíná britský odchod z Evropské unie, černochy ponouká, aby podobným způsobem opustili demokratickou politiku.

Americký raper Kanye West navrhl oděvní kolekci podporující takzvaný blexit - kampaň, která ponouká Afroameričany, aby přestali podporovat Demokratickou stranu. Hnutí vedené konzervativní aktivistkou a politickou komentátorkou Candace Owensovou vzniklo o posledním říjnovém víkendu a rapová hvězda pro něj vytvořila logo složené z lidských postav, které dávají dohromady slovo blexit. To se nyní objeví na tričkách a čepicích.

Podle britské BBC Westa inspirovala jeho nedávná cesta do Ugandy, kterou podnikl společně s Owensovou a se svou manželkou Kim Kardashianovou.

Republikánského prezidenta Donalda Trumpa ovšem hudebník podporuje už od voleb v roce 2016 a v minulých týdnech ho navštívil i v Bílém domě.

"Nápad přišel hned, jak jsme přistáli v Ugandě a obklopila nás celá ta domorodá atmosféra. Pocity spojené s návratem do naší africké domoviny, s rodinou a s pospolitostí Kanyeho motivovaly k vymyšlení designu," řekla Owensová americkému pravicovému deníku Breitbart.

Kromě motivu se slovem blexit raper přišel i s verzí s nápisem "We free" (Jsme svobodní). V módním průmyslu má West už zavedené jméno a spolupracoval například se značkou Adidas. Kompletní kolekci Blexit poprvé představil na summitu Young Black Leadership ve Washingtonu, D.C. Podle Owensové může oblečení zaujmout "všechny lidi, kteří se dokážou objektivně podívat na to, kam Ameriku zavedla desítky let dlouhá věrnost demokratické politice".