Zasněžený anglický venkov, praskající dřevo v krbu a Jude Law u dveří. Romantika z filmu Prázdniny uhranula miliony diváků, ale měla jeden háček: kouzelná chaloupka Rosehill byla jen filmovou kulisou. Až doteď. V horách americké Georgie vyrostla její věrná replika, kde si můžete vyzkoušet život filmové Iris na vlastní kůži. Jen pozor na hlavu u těch nízkých trámů!
Pokud patříte k těm, kteří si Vánoce neumí představit bez Nancy Meyersové a její kultovní komedie Prázdniny, pravděpodobně jste už někdy zatoužili po výměně bydlení. Zapomeňte na luxusní vilu v L.A. – skutečnou hvězdou filmu je kamenná chaloupka Rosehill, do které se s kupou kufrů a lodičkami Manolo Blahnik přibrodila Amanda v podání Cameron Diazové. Teď se v ní můžete ubytovat i vy.
Z ateliéru do reality
Máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta špatná? Původní Rosehill Cottage v anglickém hrabství Surrey nikdy ve skutečnosti neexistovala. Exteriér byl postaven jako prázdná skořápka na poli a interiéry vznikly v hollywoodských ateliérech. Ta dobrá zpráva? Designérka Lucy Smallová se rozhodla tento „filmový podvod“ napravit.
Její firma State and Season vytvořila v horách americké Georgie, v oblasti Ellijay, dokonalou repliku. Nejde jen o fasádu – interiér byl do detailu zkopírován tak, aby vyvolal přesně tu emoci útulna, kterou diváci milují už dvě dekády.
Anglický venkov v Georgii
Chaloupka zachovává mnohé stěžejní detaily: krb s praskajícím ohněm, útulné čtecí zákoutí, police plné knih, modrobílé nádobí nad kuchyňským krbem a exponované dřevěné trámy, které vypadají, jako by tu stály stovky let.
Aby však Smallová docílila autentického vzhledu čekala ji pořádná výzva. A tak třeba pro kuchyň našla speciální menší spotřebiče běžné ve Velké Británii - elektrický sporák, myčku a lednici. Chalupa byla přitom rozšířena, aby poskytla pohodlí moderním hostům: místo jediného podkrovního pokoje ve filmu nyní nabízí dvě ložnice, druhou koupelnu a dostatek prostoru pro dvě další osoby na pohovce. Chalupa tak pohodlně pojme dva páry a dva další hosty.
Okolí jako z filmu
Designérka hledala pozemek, který by evokoval rovinatý, farmářský ráz anglického venkova, přestože severní Georgie je převážně horská. Nakonec našla osm akrů s potokem a výhledem na malebné okolí.
Ve filmu představuje Rosehill Cottage kontrast k luxusnímu losangeleskému sídlu Cameron Diazové: chaloupka Iris je teplá, osobní a útulná. "Lidé nesní o té losangeleské vile tolik jako o Irisině chalupě," říká Smallová. "Chalupa je vaše šťastné, útulné místo a vyvolává specifickou emoci," dodává. A přesně takový zážitek chce tvůrkyně objektu nabídnout návštěvníkům této americké verze.
Holiday Cottage je nyní otevřena pro rezervace a nachází se méně než dvě hodiny od mezinárodního letiště Hartsfield-Jackson v Atlantě. Hosté mohou relaxovat u krbu, vychutnat si víno, užívat si horkou vířivku a objevovat okolní přírodní krásy.
Zdroje: Country Living, Condé Nast Travel
VIDEO: Trailer k filmu Prázdniny
Letadlo s fotbalisty Sparty málem srazilo bouřkové peklo. Modlily se i letušky
Nervydrásající let zažili fotbalisté pražské Sparty 24. prosince 1965, tedy před 60 lety, na začátku zájezdu do Střední a Jižní Ameriky. I po dlouhé době při každé vzpomínce na tuto téměř hodinovou cestu plnou hrůzy a strachu se všichni shodli na tom, že to byl ten nejdramatičtější a vůbec nejhorší Štědrý den v celém jejich životě.
ŽIVĚZelenskyj představil nový mírový plán. Od původního se částečně liší
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným
V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než pěti miliony korun. Částku si mezi sebe rozdělilo 18 neziskových organizací.
Boston zopakoval potupný debakl. Jednodušší už to nebude, čílil se Pastrňák
David Pastrňák si připsal asistenci, ale Boston utrpěl domácí debakl 2:6 s Montrealem a pro Bruins to byl čtvrtý neúspěch v řadě.
Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem
Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.