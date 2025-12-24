Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Magazín

Cameron, Kate, Jude a teď i vy. Přespěte v chatě ze slavného vánočního filmu

Cameron Diaz v ní trpěla, vy nebudete. Kultovní chaloupka z filmu Prázdniny konečně existuje.
Věrná replika filmové Rosehill Cottage v horách Georgie.
Na rozdíl od filmu nabízí reálná chata více prostoru pro hosty
Útulnému interiéru dominuje krb.
Modrobílé nádobí a rustikální police přesně odpovídají filmové předloze.
Cameron Diaz v ní trpěla, vy nebudete. Kultovní chaloupka z filmu Prázdniny konečně existuje.
Foto: Profimedia.cz
Nikola Bernard
Zasněžený anglický venkov, praskající dřevo v krbu a Jude Law u dveří. Romantika z filmu Prázdniny uhranula miliony diváků, ale měla jeden háček: kouzelná chaloupka Rosehill byla jen filmovou kulisou. Až doteď. V horách americké Georgie vyrostla její věrná replika, kde si můžete vyzkoušet život filmové Iris na vlastní kůži. Jen pozor na hlavu u těch nízkých trámů!

Reklama

Pokud patříte k těm, kteří si Vánoce neumí představit bez Nancy Meyersové a její kultovní komedie Prázdniny, pravděpodobně jste už někdy zatoužili po výměně bydlení. Zapomeňte na luxusní vilu v L.A. – skutečnou hvězdou filmu je kamenná chaloupka Rosehill, do které se s kupou kufrů a lodičkami Manolo Blahnik přibrodila Amanda v podání Cameron Diazové. Teď se v ní můžete ubytovat i vy.

Z ateliéru do reality

Máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta špatná? Původní Rosehill Cottage v anglickém hrabství Surrey nikdy ve skutečnosti neexistovala. Exteriér byl postaven jako prázdná skořápka na poli a interiéry vznikly v hollywoodských ateliérech. Ta dobrá zpráva? Designérka Lucy Smallová se rozhodla tento „filmový podvod“ napravit.

Její firma State and Season vytvořila v horách americké Georgie, v oblasti Ellijay, dokonalou repliku. Nejde jen o fasádu – interiér byl do detailu zkopírován tak, aby vyvolal přesně tu emoci útulna, kterou diváci milují už dvě dekády.

Anglický venkov v Georgii

Chaloupka zachovává mnohé stěžejní detaily: krb s praskajícím ohněm, útulné čtecí zákoutí, police plné knih, modrobílé nádobí nad kuchyňským krbem a exponované dřevěné trámy, které vypadají, jako by tu stály stovky let.

Aby však Smallová docílila autentického vzhledu čekala ji pořádná výzva. A tak třeba pro kuchyň našla speciální menší spotřebiče běžné ve Velké Británii - elektrický sporák, myčku a lednici. Chalupa byla přitom rozšířena, aby poskytla pohodlí moderním hostům: místo jediného podkrovního pokoje ve filmu nyní nabízí dvě ložnice, druhou koupelnu a dostatek prostoru pro dvě další osoby na pohovce. Chalupa tak pohodlně pojme dva páry a dva další hosty.

Okolí jako z filmu

Designérka hledala pozemek, který by evokoval rovinatý, farmářský ráz anglického venkova, přestože severní Georgie je převážně horská. Nakonec našla osm akrů s potokem a výhledem na malebné okolí. 

Ve filmu představuje Rosehill Cottage kontrast k luxusnímu losangeleskému sídlu Cameron Diazové: chaloupka Iris je teplá, osobní a útulná. "Lidé nesní o té losangeleské vile tolik jako o Irisině chalupě," říká Smallová. "Chalupa je vaše šťastné, útulné místo a vyvolává specifickou emoci," dodává. A přesně takový zážitek chce tvůrkyně objektu nabídnout návštěvníkům této americké verze.

Holiday Cottage je nyní otevřena pro rezervace a nachází se méně než dvě hodiny od mezinárodního letiště Hartsfield-Jackson v Atlantě. Hosté mohou relaxovat u krbu, vychutnat si víno, užívat si horkou vířivku a objevovat okolní přírodní krásy. 

Zdroje: Country Living, Condé Nast Travel

VIDEO: Trailer k filmu Prázdniny

