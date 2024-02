Ne, tohle není rekonstrukce. "Novou" kuchyň lze udělat za zlomek ceny, říká Pětovská

Nový trend, který se bude týkat hlavně mladé generace. Umělecká natěračka Klára Pětovská pomocí barev předělává bytové kuchyně, koupelny a další prostory. “Určitě jde o ekologičtější variantu. Když si lidé navíc zvolí tuto cestu, utratí zhruba pětinu až třetinu prostředků, než kdyby si koupili novou kuchyň v hobby marketu,” říká.

Češi si podle Pětovské chtějí často sami zrekonstruovat interiér, ale nedomýšlí celkovou cenu za rekonstrukci. "Potom jsou překvapeni, kam se to až vyšplhá. Nejde jen o cenu za metr čtvereční nábytků nebo obkladů, ale třeba i odvoz sutě na sběrný dvůr," vysvětluje umělecká natěračka a dodává, že jsou lidé v Česku stále konzervativní a často za některé služby nechtějí utrácet. "Naproti tomu na Západě, například v Anglii, je toto řemeslo už poměrně zavedené," dodává Pětovská.

Lidé se jí ozývají často proto, že chtějí v bytě něco nového, ale nemají na to peníze, čas to řešit ani nějaký konkrétní nápad. "Já jim zpracuji vizualizaci, aby si to dokázali představit ve svém interiéru a vše stoprocentně zaštítím od nákupu materiálu po finálni styling. Pak mě vyhledávají i klienti, kteří si chtějí interiér natřít sami a já jim jen poradím, co nepodcenit, jaké zvolit techniky nebo nástroje," popisuje Pětovská.

Natření kuchyně nebo koupelny trvá nejčastěji den nebo dva. V té době mohou lidé ve svém bytě bez problému bydlet a nemusí třeba ani vyndávat nádobí ze skříní. "Hodně času mi vezmou ty přípravy, které jsou gró celé téhle té služby. Všechno je potřeba dobře odmastit a naleptat, vybrousit a oddělat všechny úchytky. Také záleží na tom, na jaký odstín se kuchyň natírá," doplňuje designérka.

Natírat se dají víceméně všechny materiály a povrchy. "Důležité je to, jaká je na ně kladená zátěž. Často dostávám dotazy, jestli lze natřít třeba vypínače nebo kuchyňské baterie, tak to jsou zrovna povrchy zatěžovanější, paradoxně ještě víc než třeba podlahy, protože nejsou savé a jsou mastné. Natřít to samozřejmě jde, ale je určitě potřeba počítat s tím, že se budou častěji přetírat," říká Pětovská.

Nátěr v interiéru vydrží zhruba pět až deset let. Záleží na tom, v jakém původním stavu se třeba kuchyň nacházela a jak moc je zatěžována mastnotou a teplem. "Všeobecně doporučuju tyhle formy rekonstrukce u interiérů, které jsou staré, ale budou se měnit třeba za pět až sedm let," vysvětluje umělecká natěračka.

I když lidé stále často preferují bílou barvu, protože si myslí, že je nadčasová a nekonfliktní, podle designérky praktická není. "Jednak je na ní všechno vidět, špiní se a za mě je to nejméně výhodná a nejméně praktická barva, protože natřít něco nabílo trvá minimálně čtyři vrstvy, někdy pět vrstev a celý projekt se tím pádem natahuje. Navíc ten efekt není takový, jako když se prostor natře do barvy, která mu dodá emoci," dodává Pětovská.

I když se trend "rekonstrukce" kuchyní pomocí barev stále rozšiřuje, podle umělecké natěračky je starší a střední generace Čechů stále konzervativní. "Mladí už tolik ne, ale taky pořád inklinují spíš k nějakým skandinávským a minimalistickým interiérům než vyloženě k nějakým barvitým a nápaditým," uzavírá.

