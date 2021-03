Barma v úterý odvolala svého velvyslance v Británii poté, co v pondělí vyzval novou vládu vojenské junty k propuštění zadržované barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, informovala agentura Reuters. V druhém největším městě Mandalaj v úterý podle agentury AP vyšlo na protest proti únorovému vojenskému převratu v zemi do ulic asi tisíc lidí i přesto, že proti demonstrantům v minulých dnech a týdnech tvrdě zasahovaly bezpečnostní složky a desítky účastníků protestů přišly o život.

Státní barmská televize MRTV podle Reuters upřesnila, že velvyslanec zveřejněním prohlášení nejednal v souladu s povinnostmi, které mu byly uloženy, a bude přeložen zpět na ministerstvo zahraničí. Velvyslancovo prohlášení v pondělí naopak ocenil britský ministr zahraničí Dominic Raab, který jeho jednání označil za odvážné a vlastenecké. Su Ťij je stejně jako většina členů jejího kabinetu zadržována od 1. února, kdy barmská armáda provedla v zemi převrat.