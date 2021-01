Bůh znásilnil imigrantku, vtipkovala irská televize. Teď kvůli satiře čelí stížnostem

Budoucí americký prezident Joe Biden nominuje do funkce ministra práce bostonského starostu a bývalého odboráře Martyho Walshe a guvernérku Rhode Islandu Ginu Raimondovou ministryní obchodu. Do čela vládní Agentury pro malé podniky (SBA) si nastupující prezident vybral Isabel Guzmanovou. S odkazem na nejmenované zdroje to napsala agentura Reuters. Jména nominantů podle televize CNN Biden zřejmě oficiálně oznámí v pátek.

Walsh, který je v současné době ve svém druhém funkčním období jako starosta Bostonu, podle zdroje Reuters tvrdě bojoval za střední třídu a pracující ve svém rodném městě. Podporoval také minimální hodinovou mzdu 15 dolarů a placenou mateřskou dovolenou. Očekává se, že jmenování Walshe uvítají odboráři.

Minimální mzdu 15 dolarů prosazuje také Raimondová, která je první guvernérkou státu Rhode Island. Zároveň ale ve svém státě nechce zvyšovat daně velmi bohatým, aby pokryla deficit.