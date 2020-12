Karikatura Miloše Zemana v Respektu vyvolala vášně. Je za hranou, přiznal šéfredaktor

Zemana jsem nikdy nevolil, uz 30 let s nim nesouhlasim skoro v nicem, ale jestli je tohle fakt z @RESPEKT_CZ tak je to úplně nechutný. Ntv fakt si nejde hrát na morální maják a zároveň publikovat tyhle nechutnosti. Plná huba respektu, ale na Zemana a stáří to koukám nepla🤷‍♂️ pic.twitter.com/REJOwXwqrC