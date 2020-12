Darth Vader jako biblická postava? Futuristické jesličky ve Vatikánu sklízí kritiku

Letošní vánoční výzdoba Svatopetrského náměstí ve Vatikánu má kvůli futuristicky vyhlížejícím jesličkám téměř výhradně negativní odezvu na sociálních sítích. Podle mnohých je keramické sousoší "příliš moderní" a vypadá jako by uprostřed Říma právě přistály bytosti z vesmíru. Jedna z nejvýraznějších postav v betlému dostala přezdívku Darth Vader podle zloducha ze série Hvězdné války.

Panna Marie, svatý Josef, tři králové a pastýři vypadají letos jako obří hranaté šachové figury. V letech 1965 až 1975 je vytvořili pedagogové a studenti umělecké školy v italském městě Castelli, které je známé svou výrobou keramiky. Právě doba vzniku vysvětluje estetický výraz, ale také to, proč ve scéně zrození Ježíše figuruje kosmonaut. Autoři tehdy chtěli připomenout čerstvé úspěchy lidstva v dobývání vesmíru a první přistání na Měsíci v roce 1969.

Vykročení Vatikánu mimo bezpečí tradice ale na věřící příliš velký dojem neudělalo. Mnozí v komentářích na sociálních sítích píší o tom, že jim betlém připadá znepokojivý nebo dokonce ohavný.

"Co to tady na vatikánském náměstí ve jménu křesťanství vytvořili? To příšerné dílo, které jako by tu přistálo z Marsu, se slovy ani nedá popsat," napsal na Twitteru uživatel A.A. Michelangelo.

Další upozornili na to, že odvážný výběr jesliček je letos obzvlášť nevhodný, protože lidé v nejistém světě sužovaném pandemií koronaviru hledají pevný bod v tradicích. "Čekali jsme na nějaké znamení znovuzrození. Tohle ale lidi jen mate a skličuje," řekl Reuters Alfredo Chiarelli, který na Svatopetrském náměstí už 30 let prodává suvenýry.

Výběr jesliček pro Vatikán je každý rok překvapením a církevní stát se snaží dávat prostor i současným umělcům. V roce 2018 například vznikl obří reliéf s výjevem narození Ježíše Krista a klanění tří králů ze 700 tun písku, jedním z autorů byl i český umělec Radovan Živný.

Mohlo by vás zajímat: Zlaté prasátko bude mít letos roušku