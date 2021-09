Bonda by neměla hrát žena, ať zůstane mužem, říká herec Daniel Craig

Podle herce Daniela Craiga, který se příští týden objeví ve své poslední bondovce Není čas zemřít, není dobrý nápad, aby agenta 007 hrála žena. Ty si zaslouží, aby jim scenáristé napsali původní postavy a Bond by měl také v příštích dílech zůstat mužem, míní.

Daniel Craig se už na konci září objeví v nové bondovce Není čas zemřít. Nápad, že by ho v roli agenta 007 v budoucnu nahradila žena, se mu ale nezdá. | Foto: ČTK

Daniel Craig hraje Jamese Bonda už od snímku Casino Royale z roku 2006. Novinka Není čas zemřít bude jeho poslední. Zároveň se po jeho boku poprvé objeví tajný agent ženského pohlaví s povolením zabíjet, kterého ztvární herečka Lashana Lynchová.

Mezi fanoušky se tak začalo spekulovat o tom, jestli tvůrci v budoucnu neplánují obsadit ženu do hlavní role. Craig je však přesvědčený, že by agenta 007 žena hrát neměla.

"Scenáristé by měli přicházet s lepšími postavami hrdinek. Proč by Jamese Bonda měla hrát žena, když místo toho může vzniknout role, která bude stejně dobrá jako Bond, jen bude vytvořená přímo pro ženu? Bond byl od začátku psaný pro muže," cituje třiapadesátiletého Angličana deník The Guardian.

Craig zato kvituje angažování Phoebe Waller-Bridgeové, autorky úspěšného feministického seriálu Potvora, do týmu scenáristů. "Podařilo se jí novou bondovku okořenit. Sama se ale hlásí k Bondovým fanynkám, takže se sérii nesnažila tlačit úplně jiným směrem, než bylo zvykem," říká herec.

Stejný názor na budoucnost akční série už dříve vyjádřila herečka Halle Berryová, která zazářila v bondovce Dnes neumírej po boku Pierce Brosnana. "Bondovky mají svou historii, vycházejí z příběhů, které napsal Ian Fleming. Nemyslím si, že je možné Bonda jen tak předělat na ženu," uvedla před čtyřmi lety v talk show Entertainment Tonight.

V roce 2019 se k Bondovu případnému obsazení ženou vyslovila také producentka série Barbara Broccoliová. "Určitě bychom měli točit víc filmů o ženách, ženské příběhy v kinematografii chybí. Zároveň bychom ale měli vymýšlet původní ženské postavy, ne jen lusknutím prstu proměňovat mužské role na ženské," zdůraznila v televizní relaci Good Morning Britain.

Trailer z nové bondovky Není čas zemřít