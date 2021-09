Do kin se blíží poslední bondovka s Craigem. Češi však dávají přednost Brosnanovi

Zatímco do kin příští týden zamíří nejnovější bondovka Není čas zemřít v hlavní roli s Danielem Craigem, místo něj dávají Češi přednost Craigovu předchůdci Pierci Brosnanovi. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 500 respondenty na webu uspořádala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Z šetření vyplývá, že k postavě Jamese Bonda, která se na plátně poprvé objevila roku 1962 ve filmu Dr. No, mají kladnější vztah muži. Mezi nimi si agenta 007 oblíbilo 47 procent respondentů, kdežto u žen 26 procent.

Nejvíce příznivců má mezi Čechy ve věku od 35 do 44 let, naopak v kategorii do 34 let se najde 16 procent těch, kdo žádnou bondovku nikdy neviděli. Celkově se za fanoušky bondovek označuje 36 procent lidí, dalších 27 procent se k filmům staví ambivalentně.

S výjimkou špionážní parodie Casino Royale z roku 1967 ztvárnilo Bonda od 60. let šest herců. Ideály spojené s touto postavou z nich podle Čechů nejlépe splňuje Pierce Brosnan. Hlasovalo pro něj 38 procent respondentů, častěji ženy než muži.

Brosnan agenta 007 zpodobil ve čtyřech filmech. Debutoval roku 1995 ve Zlatém oku, kde v úvodu na terénní motorce skáče ze skály a chytá se padajícího letadla, které poté bezpečně odpilotuje. Následně herec účinkoval ještě v titulech Zítřek nikdy neumírá, Jeden svět nestačí a Dnes neumírej z roku 2002, kde hrál po boku Halle Berryové, Rosamund Pikeové a Madonny, jež ztvárnila učitelku šermu a nazpívala titulní píseň.

Na druhém místě se s 24 procenty umístil Sean Connery, jenž po Dr. No účinkoval ještě v pěti filmech: Srdečných pozdravech z Ruska, Goldfingerovi, Thunderballu, Žiješ jenom dvakrát a Diamanty jsou věčné z roku 1971.

Po dvanáctileté pauze si Connery roli zopakoval ještě ve filmu Nikdy neříkej nikdy režiséra Irvina Kershnera, ten však do bondovského kánonu nebývá vždy řazen, neboť jej po sporech o práva na adaptaci románu Iana Fleminga vyrobila jiná společnost.

Conneryho za nejlepšího bondovského představitele označil loňský průzkum britského časopisu Radio Times. Jako James Bond na plátně políbil 18 žen a zabil 56 padouchů.

Třetím nejoblíbenějším představitelem agenta 007 mezi Čechy je Daniel Craig, který se s rolí rozloučí právě novou bondovkou Není čas zemřít. Hlasovalo pro něj 17 procent respondentů, byť se uvedl filmem Casino Royale z roku 2006, částečně natáčeným v Česku.

Zatímco Connerymu dávají přednost starší, Craig boduje u nejmladší věkové skupiny, dodává agentura Nielsen Admosphere.

Kromě tří herců, kteří se umístili v hlasování, Bonda ztvárnili ještě Timothy Dalton, George Lazenby a především Roger Moore v sedmi filmech z let 1973 až 1985.