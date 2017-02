Bolavé tréninky, služby u koní, zlomeniny a strach rodičů. Tereza patří ve voltiži k nejlepším

před 27 minutami

Dvanáctiletá Tereza Czyžová provozuje velmi nebezpečný sport zvaný voltiž. Spočívá v gymnastických a akrobatických prvcích na cválajícím koni. Dotaz, jak se může třeba po přemetu vzad trefit zpět na koně ve cvalu, ji rozesměje. Prostě se trefí. Strach má, ale touha dělat stále náročnější prvky je zkrátka silnější.

Sport, co provozuje teprve dvanáctiletá Tereza Czyžová z Hodslavic na Novojičínsku, je mimo chápání většiny smrtelníků. Disciplína se jmenuje voltiž a spočívá v gymnastických a akrobatických prvcích na cválajícím koni.

Když pozorujete Terezu při tréninku, tají se vám dech. Přemety, hvězdy či stojky, které mnozí lidé neumí ani na zemi, ona předvádí na hřbetě koně. K tomu ještě ovládá akrobacii. To třeba cvičí na rukou dívky, kterou drží další dívka…

Aby tohle všechno dokázala, chce to pořádnou dřinu, vše si navíc musí odpracovat ve stáji.

"Hned po škole jezdím čtyřikrát týdně na trénink. Pak ještě máme služby u koní," popisuje svůj náročný program.

V roce 2016 se stala mistryní republiky v kategorii 10-14 let, má dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou z mezinárodních závodů.

České naděje

V seriálu online deníku Aktuálně.cz "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou to teprve studenti, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, nebo kromě náročné školy zvládají psát knihy, hrát, zpívat či vrcholově sportovat a sbírat medaile. Popřípadě dosahují mimořádných výsledků na poli občanské aktivity, jsou to obětaví dobrovolníci. To vše jsou české naděje.