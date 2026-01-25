VIDEO: Američan Honnold vylezl na mrakodrap Tchaj-pej 101. Bez lana, bez jištění

Americký horolezec Alex Honnold volným výstupem, tedy bez lana a jištění, zdolal jednu z nejvyšších budov světa, přes 500 metrů vysoký mrakodrap Tchaj-pej 101. Zdolat jejích 101 pater mu trvalo hodinu a 35 minut.
Honnold výstup původně plánoval na sobotu, ale kvůli nepřízni počasí ho posunul na neděli. Vrchol mrakodrapu v hlavním městě Tchaj-wanu halily mraky a přeháňky.
Jeho výkon přenášela s jen několikasekundovým zpožděním streamovací služba Netflix. Což ale vzbudilo silnou kritiku. „Dívat se na to, jak se lidé vydávají do životu nebezpečné situace, osobně považuji za eticky neobhajitelné,“ řekl například německý mediální a sportovní analytik Thomas Horky švýcarské stanici SFR.
Honnolda, ženatého otce dvou dětí, během zdolávání mrakodrapu hlasitě povzbuzovali a fotografovali lidé za okny budovy. Před výstupem připustil, že když spadne, zemře. Řekl, že na strach je zvyklý a že kritiku celé akce chápe. „Lidé se na projekt dívají a říkají si: To je riskantní nebo nebezpečné. Ale pro mě to není o moc jiné než to, co dělám jindy,“ vysvětlil.
Honnold je známý zdoláváním extrémně náročných a někdy i nezvyklých vrcholů. V roce 2017 se zapsal do historie, když jako první člověk na světě bez jištění vylezl patrně nejtěžší vícedélkovou lezeckou cestu světa na masivu El Capitan v Yosemitském národním parku v USA. O rok později o něm byl natočen oscarový dokument Bez jištění na El Capitan (Free Solo).
Na mrakodrap Tchaj-pej 101 už v roce 2004 vylezl Francouz Alain Robert přezdívaný pro své výstupy bez lana na některé z nejvyšších mrakodrapů světa Spiderman. Při výstupu se však jistil lanem.
Budova je se svými 508 metry dominantou městského panoramatu a jednou z hlavních turistických atrakcí Tchaj-peje. V letech 2004 až 2010 byla nejvyšší stavbou světa, než ji v tomto prvenství překonal dubajský Burdž Chalífa. V současnosti se mezi nejvyššími budovami světa řadí na 11. místo.
