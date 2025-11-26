Barva roku 2026 mění pravidla hry. Jak Transformative Teal použít v interiéru?

Transformative Teal je plynulou fúzí temně modré a zelené. Podle Urangoo Sambyové, vedoucí oddělení barev ve společnosti WGSN, jde o barvu, která je "chladivá, zklidňující a obnovující". Odráží rozmanitost přírody, dodává pocit klidu a symbolizuje směřování společnosti k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu způsobu života.
V roce 2026 budou lidé podle WGSN stále více požadovat ekologickou odpovědnost a obracet se k barevným tónům, které přinášejí stabilitu a emocionální úlevu. Transformative Teal tak dokonale zapadá do celosvětové nálady, protože působí známě, příjemně a zároveň svěže.