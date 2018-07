Autorům vítězné písně Eurovize hrozí soud za plagiát. Údajně využili hit od The White Stripes

před 42 minutami

Pokud by se s tímto názorem ztotožnil soud, byla by píseň diskvalifikována z Eurovize a Izrael by přišel o vítězství i o právo být hostitelem show příští rok. Podle pravidel musejí být skladby soutěžící na Eurovizi originály.

Jeruzalém - Americké hudební vydavatelství Universal Music Group pohrozilo žalobou autorům písně Toy, s níž Izraelka Netta Barzilaiová letos vyhrála písňovou soutěž Eurovize. Podle vydavatelství může jít o plagiát. Média v Izraeli oznámila, že zdejší vítězství je ohroženo. Autory Toy jsou Doron Medalie a Stav Beger a oběma vydavatelství zaslalo dopis s varováním o možné žalobě. Podle něj jde o kopii hitu Seven Nation Army z roku 2003 dua The White Stripes. Pokud by se a tímto názorem ztotožnil soud, byla by píseň diskvalifikována z Eurovize a Izrael by přišel o vítězství i o právo být hostitelem soutěže příští rok. Podle pravidel musejí být skladby soutěžící na Eurovizi originály. Podobnosti obou písní si všimlo více lidí, ale právníci Universalu tvrdí, že podobnost rytmu a harmonie je tak velká, že může jít o porušení autorských práv. Medalie má odjet do USA a pokusí se tam hrozící stíhání odvrátit, oznámila televizní stanice Hadašot. Podle ní je ale vydavatelství Universal Music ve svých požadavcích vůči Madaliemu a Begerovi odhodláno dále postupovat. Televize s odvoláním na své zdroje uvedla, že i když se podaří autorům v USA dohodnout, Evropská vysílací unie (EBU), jež Eurovizi organizuje, může dospět k závěru, že skladba Toy není originál, a tudíž nepřipustitelná do soutěže. "Postaráme se o to, věřím, že věc bude s úspěchem vyřešena v příštích týdnech ke spokojenosti všech stran," sdělil Medalie s tím, že jeho i Begera dopis překvapil. Video: Záznam z Eurovize Mikolas Josef skončil v Eurovizi šestý, vyhrála Izraelka | Video: Associated Press | 01:21