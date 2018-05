Čína cenzurovala hudební soutěž Eurovize. Vystřihla zpěváka s tetováním a rozmazala duhové vlajky

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Čínská televize Mango TV zcenzurovala část semifinále hudební soutěže Eurovize. Podle uživatelů sociální sítě Weibo rozmazala duhové vlajky (symboly LGBT komunity) a dokonce neodvysílala vystoupení delegace z Irska a Albánie.

Evropská vysílací unie (EVU), která Eurovizi pořádá, teď zakázala Mango TV vysílat druhé semifinále i finále, které proběhne v sobotu 12. května.

EVU své rozhodnutí odůvodnila tím, že cenzura se neslučuje s hodnotami soutěže, která je založená především na rozmanitosti. Píše o tom web BBC.

Na čínské sociální síti Weibo se objevily záběry z cenzurovaného vysílání, kdy se Mango TV rozhodla odstranit jakékoliv náznaky homosexuality. Jak poukazují někteří uživatelé, jde o velký krok dozadu, protože televize se dříve vyznačovala liberálnějším přístupem k LGBT komunitě.

Lidé na Weibu se rozhodli, že nebudou po určitou dobu Mango TV vůbec sledovat, jiní tvrdí, že vyrazí ven a koupí si na protest duhové deštníky. Naráží tak na rozhodnutí televize rozmazat barevné vlajky reprezentující homosexuální a transgender komunitu.

Mango TV vystřihla i dvě celá hudební vystoupení. Ryan O'Shaughnessy, který bude v sobotním finále v Lisabonu reprezentovat Irsko se skladbou o konci vztahu, cenzorům vadil kvůli tomu, že na pódiu tancovali dva mužští tanečníci. Čínské úřady v roce 2016 zakázaly vyobrazení homosexuality v televizi a omezily i činnost LGBT komunity na sociálních sítích.

Irský zpěvák O'Shaughnessy rozhodnutí Evropské vysílací unie přivítal. "Od začátku zdůrazňujeme, že láska je láska - ať už se jedná o dva chlapce, o dvě dívky nebo o chlapce a dívku. Domnívám se, že to je důležité rozhodnutí," řekl zpěvák.

Druhým účinkujícím, kterého čínští diváci neviděli, byl albánský zpěvák Eugent Bushpepa. Cenzorům zřejmě vadila jeho tetování, jejichž zobrazování v televizi je v Číně rovněž omezeno.

Finále soutěže proběhne již v sobotu 12. května a zúčastní se ho i český zpěvák Mikolas Josef. Je to teprve podruhé v historii, co zástupce Česka bude bojovat o celkové vítězství. Nejlepšího výsledku zatím dosáhla v roce 2016, kdy Gabriela Gunčíková postoupila do finále a s písní I Stand obsadila 25. místo.

Mikolas Josef v pěveckém klání vystoupil jako pátý v pořadí s vlastní písní Lie To Me. Jeho účast přitom byla ohrožena kvůli poranění páteře, jež utrpěl minulý měsíc při zkoušce na soutěž. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další zkoušku, i když bez původně chystaných akrobatických prvků.

Video: Mikolas Josef a jeho postup do finále Eurovize