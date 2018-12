Americká firma dá dva miliony tomu, kdo vydrží rok bez chytrého telefonu

Americká společnost Vitaminwater, která vyrábí minerální ochucené vody, vyhlásila soutěž, jež má pomoci lidem zbavit se závislosti na mobilním telefonu. Značka vybere jednoho účastníka, který musí vydržet celý rok bez chytrého telefonu. Pokud uspěje, získá v přepočtu přes dva miliony korun. Po dobu soutěže dostane od firmy telefon z 90. let.

Přihlásit se může ten, kdo žije ve Spojených státech amerických a má alespoň 18 let. Zájemci musí na Twitteru nebo Instagramu sdílet příspěvek, ve kterém popíší, co by dělali celý rok místo zbytečného prohlížení obrazovky. Pak stačí připojit hashtagy #nophoneforayear a #contest.

"Věděli jste, že jeden ze dvou lidí tvrdí, že nemůže žít bez chytrého telefonu? Změňte statistiky díky firmě Vitaminwater, jež nabízí život bez neustálého prohlížení displeje," hlásá upoutávka.

Přihlášky se uzavírají 8. ledna, o dva týdny později firma vybere jednoho výherce. Aby však dosáhl na peněžní odměnu, která činí 100 tisíc dolarů (asi 2 226 000 korun), musí se celých 365 dní vyhnout kontaktu s chytrým telefonem. O soutěži informoval mimo jiné server Travel + Leisure.

Podle oficiálních pravidel není povolená žádná výjimka, a to ani pro pracovní účely. Účastník nesmí fyzicky manipulovat s žádným chytrým telefonem a nesmí si ho ani na chvíli půjčit od někoho jiného. Podle pravidel se jedná o chytrý telefon, pokud se jeho prostřednictvím dá připojit k internetu a chatovat.

Povolené je pouze užívání počítače, notebooku či virtuálních pomocníků, jako je Alexa od Amazonu.

Aby mohl účastník komunikovat se světem, firma mu na celý rok poskytne telefon z roku 1996. Jako pojistku, že účastníci nepodváděli, chce Vitaminwater na konci soutěže využít detektor lži.

Připravená je i cena útěchy. Pokud účastník vydrží bez telefonu alespoň půl roku, dostane 10 tisíc dolarů.

Video: Michal Valášek o problematice bezpečnosti čínských firem Huawei a ZTE v DVTV