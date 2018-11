Obrazovky spánek dětí neovlivňují. Hlídejte jejich večerku a budíček, radí vědci

Vědci z Oxfordu zjistili, že souvislost mezi užíváním digitálních přístrojů a kvalitou spánku u dětí je zanedbatelnější, než si doposud mysleli. Dětskému spánku mnohem více škodí nedodržování běžných činností před spaním nebo nepravidelný čas, kdy chodí spát. Nová studie odkazuje na výsledky staršího výzkumu, který se zabýval působením záření z monitorů na dospělé oko.

Tým vědců z Oxfordské univerzity vnesl pochybnosti do výsledků předchozích studií, které tvrdily, že 90 procent dětí ve školním věku trpí nedostatkem spánku kvůli nadměrnému užívání moderních technologií.

Angličtí badatelé přišli na to, že monitory spánek dětí neovlivňují téměř vůbec. Souvislost mezi časem stráveným u obrazovek a spánkem totiž byla minimální. O výsledcích studie informoval britský server The Telegraph. Výzkum publikoval mezinárodní lékařský časopis o pediatrii Journal of Pediatrics.

Vědci došli k závěru, že každá hodina strávená u obrazovky může zkrátit spánek o tři až osm minut. Podle nich je výsledek příliš zanedbatelný na to, aby zásadním způsobem ovlivnil spánkový režim.

Autor studie Andrew Przybylski, experimentální psycholog a vedoucí výzkumu na Oxfordském internetovém institutu, poznamenal, že rodiče by si spíše měli všímat toho, co děti před spaním dělají.

Pravidelnost je klíčová pro dobrý spánek

"Ke zlepšení kvality spánku pomáhá spíše dodržování pravidelné rutiny a stejného času večerky a budíčku. Obrazovky nehrají zas tak velkou roli," tvrdí Przybylski.

Podle něj předchozí studie kritizující užívání monitorů zahrnovaly příliš malý vzorek zkoumaných dětí. "Jelikož je vliv monitorů na kvalitu spánku tak zanedbatelný, je možné, že mnohé studie jsou nepravdivé kvůli příliš malému vzorku testovaných. Výsledky popisují efekt, který ve skutečnosti neexistuje," vysvětlil Przybylski.

Vědci z Oxfordu pro svou studii použili data z národního průzkumu dětského zdraví, který proběhl v roce 2016 ve Spojených státech. Rodiče v něm vyplňovali dotazníky o spánkových zvyklostech svých dětí.

Przybylski také podotkl, že bude třeba provést další výzkumy zaměřené na to, zda digitální obrazovky ovlivňují nějaký biologický mechanismus v těle.

Modré světlo jako zabiják očních buněk

Oxfordská studie navazuje na výzkum, který proběhl v srpnu letošního roku na Toledské univerzitě. V něm badatelé zjistili, že takzvané modré světlo, které vyzařují digitální přístroje, spouští produkci toxických chemikálií zabíjejících na světlo citlivé buňky v našem oku.

Poškození urychluje makulární degeneraci, onemocnění sítnice vyskytující se především u starších lidí, které může způsobit až ztrátu zraku. Nemocí trpí jeden ze sedmi lidí starších 50 let a léčba na ni dosud neexistuje.

Modré světlo vyzařuje více energie a kratší vlnovou délku než ostatní barvy, proto může způsobit více škody. "Modrému světlu jsme vystaveni neustále, oční rohovka a čočka ho ale neumí zablokovat nebo odrazit," sdělil autor studie z Toledské univerzity a specialista na chemii oka profesor Ajith Karunarathne.

"Lidé by se měli vyvarovat užívání digitálních přístrojů ve tmě, kdy je zornice rozšířená, a do středu oka tak pronikne více modrého světla," radí.

Video: Elektronická pomůcka na brýle pomáhá nevidomým a slabozrakým