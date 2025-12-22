Ve velkých městech se čtvereční metry počítají čím dál pečlivěji. A často u toho ukápne slza. Ceny nemovitostí totiž rostou, domácnosti se mění a „velký byt pro všechny“ přestává být normou. Místo toho přichází na scénu malé bydlení – ne jako nouzové řešení, ale jako promyšlená architektonická disciplína. Právě na ni se soustředí nová publikace MINIMAL. Architektura bydlení na malém prostoru.
Kniha nakladatelství Idealab mapuje současnou podobu bytů do 40 m², třeba prostřednictvím 49 konkrétních realizací převážně z Česka. Nejde však o katalog „hezkých interiérů“, ale o pohled pod ruce architektů a designérů, kteří se každý den potýkají s otázkou, jak na malém prostoru vytvořit plnohodnotné bydlení.
Právě tyto realizace – jejich řešení, detaily a atmosféra – tvoří vizuální část knihy. A dvě z nich najdete i v naší galerii, do které se vyplatí ponořit.
Malý byt jako promyšlený celek
Publikace ukazuje, že velikost bytu sama o sobě neurčuje kvalitu bydlení. Rozhoduje práce se světlem, proporcemi, materiály i detaily, které nejsou na první pohled vidět. Vestavby, chytré úložné prostory, výškové členění nebo propojení nábytku s architekturou – to vše jsou nástroje, díky nimž může i malý byt fungovat komfortně v každodenním provozu.
„Malý byt není nouzovka. Je to disciplína. Když víte, co děláte, může být malý prostor velkorysý: v denním provozu, ve světle, v úložných tricích i v rozpočtu,“ shrnuje vydavatel knihy Radek Váňa.
Zásadní otázky
Vedle realizací nabízí MINIMAL. také devět rozhovorů s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky. Ty otevírají témata, která přesahují jednotlivé půdorysy: třeba jak se vyrovnat s omezenou plochou a přitom bydlet důstojně, jak malé byty reagují na proměny domácností – od svobodných přes takzvané patchworkové rodiny až po páry stejného pohlaví – nebo jaká je dlouhodobá udržitelnost tohoto typu bydlení.
Zvláštní pozornost je pak věnována českému kontextu: nájemnímu bydlení, vztahu k vlastnictví i tomu, jak se mění způsob, jakým prostor užíváme. Malý byt tu není prezentován jako univerzální řešení, ale jako realistická odpověď na současné ekonomické a společenské podmínky.
MINIMAL. Architektura bydlení na malém prostoru
Nakladatelství: Idealab
Autoři textů: Adéla Zahálková, Klára Čikarová, Radek Váňa
Obálka, grafická úprava a sazba: Martin Pecina
Produkce: Kamila Zemanová
Rozsah: 240 stran
Ilustrace: 49 realizovaných projektů převážně z České republiky
Co kniha je a není
Zajímavou vrstvou knihy je historický kontext. Koncept minimálního bytu má v českém prostředí silnou tradici už od 30. let 20. století – od myšlenek Karla Teigeho o minimálním bytě a kolektivním domě až po sociologické úvahy Jiřího Krohy. MINIMAL. tyto odkazy připomíná a ukazuje, jak se původně avantgardní myšlenky proměňují v dnešních podmínkách - poznamenaných jinými technologiemi, ekonomikou i životním stylem.
MINIMAL. není manuál na rekonstrukci svépomocí ani sbírka rychlých tipů. Ukazuje různé uvažování o prostoru a také to, jak architektura a design kvalitu života neomezují, ale naopak aktivně podporují. I když metrů není nazbyt.
Pro čtenáře, kteří se zajímají o architekturu, design a současné městské bydlení, nabízí publikace kombinaci inspirace, konkrétních příkladů a širšího kontextu. A pro ty, kteří si chtějí udělat vlastní obrázek, jsou tu realizace samotné – byty, které dokazují, že malý prostor může fungovat překvapivě velkoryse.
Galerie snímků z díla, které vyšlo 16. prosince, je tak ideálním místem, kde začít.
