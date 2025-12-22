Přeskočit na obsah
Benative
22. 12. Šimon
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Žádné nouzové řešení. Zjistěte, jak bydlet chytře a kvalitně v malém bytě

Menší bydlení nemusí být nouzovým řešením - musí se ale k němu přistupovat chytře.
Kniha MINIMAL. ukazuje architekturu bydlení na malém prostoru.
„Dispozici jsme upravili tak, aby ji bylo možné vizuálně propojit napříč. V obytné místnosti jsme navrhli pohovku, kterou lze rozložit na dvoulůžko, multifunkční stůl sloužící k vaření, stolovaní i práci...
... vznikl tak otevřený obývací prostor dostatečně velký na cvičení jógy nebo návštěvy přátel,“ říkají tvůrci Ondrej Kurek, Tomáš Krištek.
Byt ukazuje zajímavý princip, jak lze uspořádat prostor.
Zobrazit
22 fotografií
Menší bydlení nemusí být nouzovým řešením - musí se ale k němu přistupovat chytře. |
Foto: Radek Šretrr Úlehla
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Ve velkých městech se čtvereční metry počítají čím dál pečlivěji. A často u toho ukápne slza. Ceny nemovitostí totiž rostou, domácnosti se mění a „velký byt pro všechny“ přestává být normou. Místo toho přichází na scénu malé bydlení – ne jako nouzové řešení, ale jako promyšlená architektonická disciplína. Právě na ni se soustředí nová publikace MINIMAL. Architektura bydlení na malém prostoru.

Reklama

Kniha nakladatelství Idealab mapuje současnou podobu bytů do 40 m², třeba prostřednictvím 49 konkrétních realizací převážně z Česka. Nejde však o katalog „hezkých interiérů“, ale o pohled pod ruce architektů a designérů, kteří se každý den potýkají s otázkou, jak na malém prostoru vytvořit plnohodnotné bydlení.

Související

Právě tyto realizace – jejich řešení, detaily a atmosféra – tvoří vizuální část knihy. A dvě z nich najdete i v naší galerii, do které se vyplatí ponořit.

Malý byt jako promyšlený celek

Publikace ukazuje, že velikost bytu sama o sobě neurčuje kvalitu bydlení. Rozhoduje práce se světlem, proporcemi, materiály i detaily, které nejsou na první pohled vidět. Vestavby, chytré úložné prostory, výškové členění nebo propojení nábytku s architekturou – to vše jsou nástroje, díky nimž může i malý byt fungovat komfortně v každodenním provozu.

„Malý byt není nouzovka. Je to disciplína. Když víte, co děláte, může být malý prostor velkorysý: v denním provozu, ve světle, v úložných tricích i v rozpočtu,“ shrnuje vydavatel knihy Radek Váňa.

Reklama
Reklama

Zásadní otázky

Vedle realizací nabízí MINIMAL. také devět rozhovorů s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky. Ty otevírají témata, která přesahují jednotlivé půdorysy: třeba jak se vyrovnat s omezenou plochou a přitom bydlet důstojně, jak malé byty reagují na proměny domácností – od svobodných přes takzvané patchworkové rodiny až po páry stejného pohlaví – nebo jaká je dlouhodobá udržitelnost tohoto typu bydlení.

Zvláštní pozornost je pak věnována českému kontextu: nájemnímu bydlení, vztahu k vlastnictví i tomu, jak se mění způsob, jakým prostor užíváme. Malý byt tu není prezentován jako univerzální řešení, ale jako realistická odpověď na současné ekonomické a společenské podmínky.

MINIMAL. Architektura bydlení na malém prostoru

  • Nakladatelství: Idealab

  • Autoři textů: Adéla Zahálková, Klára Čikarová, Radek Váňa

  • Obálka, grafická úprava a sazba: Martin Pecina

  • Produkce: Kamila Zemanová

  • Rozsah: 240 stran

  • Ilustrace: 49 realizovaných projektů převážně z České republiky

Co kniha je a není

Zajímavou vrstvou knihy je historický kontext. Koncept minimálního bytu má v českém prostředí silnou tradici už od 30. let 20. století – od myšlenek Karla Teigeho o minimálním bytě a kolektivním domě až po sociologické úvahy Jiřího Krohy. MINIMAL. tyto odkazy připomíná a ukazuje, jak se původně avantgardní myšlenky proměňují v dnešních podmínkách - poznamenaných jinými technologiemi, ekonomikou i životním stylem.

MINIMAL. není manuál na rekonstrukci svépomocí ani sbírka rychlých tipů. Ukazuje různé uvažování o prostoru a také to, jak architektura a design kvalitu života neomezují, ale naopak aktivně podporují. I když metrů není nazbyt.

Reklama
Reklama

Pro čtenáře, kteří se zajímají o architekturu, design a současné městské bydlení, nabízí publikace kombinaci inspirace, konkrétních příkladů a širšího kontextu. A pro ty, kteří si chtějí udělat vlastní obrázek, jsou tu realizace samotné – byty, které dokazují, že malý prostor může fungovat překvapivě velkoryse.

Galerie snímků z díla, které vyšlo 16. prosince, je tak ideálním místem, kde začít.

Prohlédnout 22 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.

ŽIVĚRusové unesli na 50 vesničanů ze Sumské oblasti, oznámili Ukrajinci

Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odvezli asi 50 civilistů. Podle serveru Suspilne to uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že Rusové civilisty zadrželi zřejmě ve čtvrtek a odvezli je v sobotu.

Nejslavnější fotografie naší planety - Východ Země (Earthrise) - pořízené na Štědrý den roku 1968 posádkou Apolla 8.
Nejslavnější fotografie naší planety - Východ Země (Earthrise) - pořízené na Štědrý den roku 1968 posádkou Apolla 8.
Nejslavnější fotografie naší planety - Východ Země (Earthrise) - pořízené na Štědrý den roku 1968 posádkou Apolla 8.

„Nefoť to, není to v plánu,“ slyšel astronaut z Apolla 8. Přesto stiskl spoušť a změnil pohled lidstva

Nejslavnější fotografie naší planety, která se stala symbolem moderního environmentálního hnutí. Řeč je o snímku Východ Země (Earthrise), pořízeném na Štědrý den roku 1968 posádkou Apolla 8. Neplánovaný záběr „modrého mramoru“ vznášejícího se nad pustým měsíčním obzorem změnil pohled lidstva na vlastní domov a dodnes patří mezi nejsilnější vizuální svědectví, jaké kdy člověk zachytil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama