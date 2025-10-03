Magazín

Obrazem: Na okraji domov můj. Příběhy lidí, kteří opustili město a objevili venkov

Saša se stala předsedkyní české Rett komunity, zařizuje týdenní odlehčující pobyty, kam zve zajímavé odborníky, což Jiří oceňuje, i když to negeneruje peníze a ukrajuje z rodinného času. A časem snad dají dohromady vysněný stacionář.
Architekti připravili krásný projekt, ale nepočítali s jejich finančním limitem. Cena rekonstrukce nakonec přesáhla jejich strop o sto dvacet procent. Cítili se zrazeni. Firma, která měla dělat střechu, na jaře řekla, že na ně kašle. Další firma dělala chyby. Od dubna do října žili pod plachtami, pak přišly bleskové povodně – sto čtyřicet milimetrů vody za hodinu. Od kolejí se valila řeka, která o dvacet metrů minula dům. Honza celou noc běhal po půdě a vylíval kýble. Kdyby voda natekla do stěn, dům by se rozpustil – vápenná omítka zvenku, hliněná zevnitř a mezi tím volně ložené kameny. Kamarádi je ale zachránili, dali dohromady lidi a v listopadu stavbu dokončili. Celé martyrium trvalo půl roku a dům už je stál víc než tři novostavby. Ale když Honza přemýšlí o tom, na co by si vzpomněl před smrtí, je hrdý, že zachránili místo, které bylo opuštěné a zapomenuté.
Týden po prohlídce Honza přišel s tím, že to chce. Stodolu koupili a začali tam jezdit na víkendy. Po dvou letech se ale přestěhovali natrvalo - hlavně kvůli dceři Bertě, aby sem mohla nastoupit do první třídy. Ve vesnici žije dohromady pět trvale žijících obyvatel, z čehož čtyři jsou právě Klimešovi. Naďa ze začátku bydlela ve stanu a v maringotce i s dětmi, Honza zůstal v Praze a jezdil na víkendy, přestěhoval se až když začala téct teplá voda.
Publikace „Na okraji domov můj“ autorů Lukáše Pumpra a Petra Poláka je kukátkem do života sedmi různých rodin, které spojuje jedno téma – rozhodly se opustit rušné město a začít nový život na české vesnici. Rozhovory s rodinami vznikaly časosběrnou metodou po šest let a dokumentují důvody odchodu z města, očekávání, první roky v novém prostředí i pověstný střet s realitou. Zobrazit 36 fotografií
Foto: Ukázka z knihy Na okraji domov můj autorů Lukáše Pumpra a Petra Poláka, kterou letos v říjnu vydalo nakladatelství Labyrint. / Se souhlasem k užití
Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 6 hodinami
Fotogalerie ke knize "Na okraji domov můj", kterou nyní vydává nakladatelství Labyrint, přináší vizuální příběh sedmi rodin, jež se rozhodly opustit město a začít nový život na českém venkově. Autoři Lukáš Pumpr a Petr Polák je provázeli celých šest let, během nichž zachytili nejen proměnu samotných rodin, ale i měnící se tvář vesnice a každodenní realitu života mimo městský ruch.
Prohlédnout si 36 fotografií
 
