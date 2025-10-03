Obrazem: Na okraji domov můj. Příběhy lidí, kteří opustili město a objevili venkov

Foto:
Ukázka z knihy Na okraji domov můj autorů Lukáše Pumpra a Petra Poláka, kterou letos v říjnu vydalo nakladatelství Labyrint. / Se souhlasem k užití
Fotogalerie ke knize "Na okraji domov můj", kterou nyní vydává nakladatelství Labyrint, přináší vizuální příběh sedmi rodin, jež se rozhodly opustit město a začít nový život na českém venkově. Autoři Lukáš Pumpr a Petr Polák je provázeli celých šest let, během nichž zachytili nejen proměnu samotných rodin, ale i měnící se tvář vesnice a každodenní realitu života mimo městský ruch.