Uprostřed Prahy se potuloval srnec. Asi přijel vlakem, žertovali lidé

Na parkovišti v Bubnech u stanice metra Vltavská v Praze se objevil malý srnec. Několik hodin bloudil mezi auty a snažil se najít díru v oploceném areálu. Jak se na brownfield, který rozděluje magistrála a Argentinská ulice, přesně dostal, nebylo kolemjdoucím jasné. Někteří žertovali, že se do Prahy dostal nejspíš vlakem.

Odkud srnec přišel není zcela jasné. Brownfield v Holešovicích obklopují jen frekventované silnice a nádraží. Lidé proto žertovali, že do Bubnů přijel nejspíš vlakem. | Foto: Magdaléna Medková

Hnědý srnec s malými růžky uvázl na parkovišti v Praze 7 poblíž rušné magistrály, kde několik hodin bloudil mezi auty a snažil se najít díru v plotě. Před lidmi a psy, kteří okolo něj procházeli, se ukrýval za kontejnery na odpadky.

"Je to k nevíře, nechápu, jak se sem dostal," řekla Aktuálně.cz jedna z pejskařek, která v Praze 7 bydlí. "Bojím se, že ho něco přejede," postěžovala si důchodkyně.

Redaktorka Aktuálně.cz kvůli bezradnému srnci kontaktovala pražskou záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Veterináři mají teď rušné období, na jaře se totiž rodí spousta mláďat. Nejčastěji přitom lidé zachraňují zajíce a holuby.

"Zatoulaný srnec na divném místě není v téhle době bohužel nic neobvyklého," sdělila pracovnice záchranné stanice, podle které je u vysoké zvěře normální, že cestuje po městě. "Pravděpodobně se na parkoviště dostal brzy ráno a nezbývá nic jiného, než ho nechat, aby sám našel cestu ven. Odchyt je pro tenhle typ zvířat velmi stresující a hrozí, že srnce vyšokuje k smrti."

Plaché zvíře by veterináři museli uspat, kvůli předepsaným normám ale nemohou foukačku či pistoli použít tam, kde se běžně vyskytují lidé. Zasáhnout lze jen na volném prostranství, třeba v parku nebo na louce. Na parkovišti, kde srnec uvázl, je ale několik autoservisů, magistrála a nádraží.

"Kolem je celkem rušno. Jsou tu frekventované silnice a nějaký les tady kromě Stromovky nikde není. Pořád si lámu hlavu nad tím, odkud ten srnec přišel, a jediné vysvětlení, které pro to mám, je, že sem přijel vlakem," směje se místní správce parkoviště.

Brownfield v Bubnech, kde by v budoucnu měla stát zcela nová městská čtvrť, leží mezi horními a dolními Holešovicemi. Cest, kudy by srnec mohl přijít, mnoho není. Karlín odděluje Vltava, Stromovku zase rušné ulice. Po kolejích by sem ale srnec mohl přijít z Dejvic, Kladna nebo Rakovnicka.

