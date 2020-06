Psi po karanténě se sami doma mohou trápit. Pomohou tyto cviky i léky proti úzkosti

Ukázalo se, že majitelé psů zvládali karanténu o něco snadněji a s větším humorem než lidé, kteří byli doma zcela sami. Chlupatý přítel dokázal pána zabavit a vytáhnout ho na procházku minimálně třikrát denně. Během několika týdnů si však pes zvykl na lidskou přítomnost a teď je pro něj těžké páníčka někam pustit. Štěkání a ničení věcí jsou způsoby, jakými dává najevo, že se o samotě trápí.

Sociální sítě čítají po karanténě miliony fotografií domácích mazlíčků z celého světa. Psi, kočky i papoušci jen potvrdili, že svým majitelům umí zkrátit dlouhou chvíli.

Koneckonců, byli to hlavně psi, kteří z karantény nejvíce těžili. Zvyknout si na lidskou přítomnost pro ně byla hračka, jsou to totiž odjakživa sociální tvorové, jak deníku New York Times potvrdila jejich cvičitelka Patricia B. McConnellová.

"Jistě. Právě proto s nimi vycházíme tak dobře. Když si ale pes zvykne na to, že je s ním pořád někdo doma, trápí se pak v samotě. Může doma tropit neplechu a schválnosti." Pes, který vyžaduje kontakt, může močit do postele, kousat nábytek anebo bez ustání štěkat. A takového "uštěkance" sousedé přímo milují.

Pokud máte doma takového psa, víte sami nejlépe, že ho vaše blízkost v karanténě nikdy neomrzela. Týdny strávené s rodinnou "smečkou" mu stejně jako vám mohly připadat velmi dlouhé. Po takové době ho hned nemůžete na celý den opustit, samotě se musí znovu učit postupně, říká McConnellová.

"Začněte velmi pomalým tempem. Nechte mu v misce pár keksů, a až je bude žrát, odejděte ven za dveře a za pět sekund se zase vraťte. Podruhé zkuste venku zůstat deset sekund a při dalším pokusu se třeba projděte okolo bloku." Den co den prodlužujte jeho samotu a nechte ho, ať si okouká rutinu, která se pojí s vaším odchodem.

Vezměte si klíče, kabelku či peněženku a odejděte dveřmi, kterými běžně chodíte pryč z bytu. Pes pochopí, že odcházíte do zaměstnání, a až vám šichta skončí, vrátíte se domů stejným vchodem.

Vytvořte doma bezpečné místo

Ujistěte se, že když odcházíte, není pes zavřený v místnosti, na kterou není zvyklý. Pokud se necítí bezpečně v žádné místnosti, pořiďte mu pelech anebo klec, do které si během dne bude moct jít lehnout. Většina psů je ale spokojená tam, kde cítí váš pach, například na gauči mezi polštáři, v posteli i ve skříni mezi kabáty.

Trenérka psů Sarah Wilsonová doporučuje nedávat pelíšek blízko oken, obzvlášť v případě, když pes často štěká. "Jestliže pes štěká z okna na každého kolemjdoucího, vzniká v jeho mozku chemie, která ho dráždí a ponouká k neustálé hysterii."

Během koronavirové krize si pes pravděpodobně i zvykl chodit na častější procházky. S nástupem do práce ale majitelé nemají tu možnost vyvenčit psa, kdykoli si štěkne. Jestliže jsou majitel a pes odkázaní jen sami na sebe, bude zvíře muset s venčením vydržet, než se jeho pán vrátí z práce domů.

Odborníci radí snažit se psa přivést na jiné myšlenky a zkusit ho doma i po práci zabavit jiným způsobem, než na který je zvyklý. U chytřejších plemen pomohou hlavolamy a hry, u sportovních jiné trasy a procházky. "Psi se zabaví analyzováním nových pachů. I kdybyste na to měli čas jen jednou do týdne, vezměte auto a vyjeďte spolu do přírody," radí McConnellová.

Netrestejte psa za to, co doma přes den natropil

Rozkousané ponožky, přetrhané šňůry, pomočený koberec a naštvaní sousedé patří mezi nejčastější příklady toho, co se stane, když úzkostné zvíře zůstane doma samo. Pokud máte tendenci mu za to po příchodu vynadat, nedělejte to, radí odborníci. V okamžiku, kdy se ho snažíte vytrestat, si pes už nepamatuje, co udělal špatně.

Mezi příznaky, že má pes ze samoty úzkost, patří také to, že za vámi chodí jako ocásek. Podle trenérů je to pro vás zpráva, že musíte lépe zapracovat na předchozích třech bodech, když odstraníte příčinu, zmizí i následek. Nepomáhá-li nic z toho, co jste zkusili, je podle trenérů namístě vyhledat odbornou pomoc. Zavolejte veterináři a ujistěte se, že je váš pes zdravý, pak zkuste profesionální trenéry.

Trenéři a lidé, kteří zkoumají zvířecí chování, vám pomohou specifikovat, z čeho je pes konkrétně nervózní, a poradí vám další triky, jak zvíře pozitivně motivovat k lepšímu chování. Veterinář může navíc psovi předepsat léky proti úzkosti, což pomáhá hlavně v případě, kdy doma celé dny štěká.

