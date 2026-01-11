Vinohradská vodárna ožije. Historická památka se promění v Hydropolis

Chátrající památka se promění ve vzdělávací centrum. V areálu Vinohradské vodárny v Praze vzniká Hydropolis - osvětové centrum, které návštěvníkům přiblíží, odkud se bere pitná voda, jak se s ní hospodaří a proč bude v době klimatických změn stále cennější.
Do ulic Minneapolisu vyšly desítky tisíc lidí, protestovaly proti ICE
Americkým severovýchodním městem Minneapolis v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby odsoudily středeční zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura Reuters.
K požárům se přidala tropická bouře, v Austrálii hrozí bleskové povodně
Australský severovýchodní stát Queensland v neděli zasáhla tropická bouře Koji, která přinesla silné větry a připravila přes 14 tisíc domácností o elektřinu. Napsal to web ABC.
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.
V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead
Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.
Ze syrského Aleppa se v noci evakuovalo 360 kurdských bojovníků
Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli v noci SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami.