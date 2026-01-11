Přeskočit na obsah
Vinohradská vodárna ožije. Historická památka se promění v Hydropolis

Areál Vinohradské vodárny získá nový život v podobě vodárenského osvětového centra Hydropolis, které by se mělo veřejnosti otevřít příští rok.
Vinohradská vodárna dodnes představuje jednu z dominant Vinohrad. Neorenesanční věž spolu s vodojemy z konce 19. století navrhl architekt Antonín Turek a dlouhou dobu zásobovaly vodou tehdejší Královské Vinohrady, později i další části dnešní Prahy. V šedesátých letech však vodárna přestala sloužit svému původnímu účelu a přestavěli ji na byty. Od roku 1991 je pak kulturní památkou.
Nyní by měl areál Vinohradské vodárny získat nový život v podobě vodárenského osvětového centra Hydropolis, které by se mělo veřejnosti otevřít příští rok.
„Součástí celkového záměru je rekonstrukce dvou podzemních vodojemů, přičemž jeden z nich bude znovu zprovozněn a bude zapojen do komplexního systému zásobování vodou hlavního města. V druhém vodojemu vznikne unikátní expozice,“ popsal pražský radní pro infrastrukturu Michal Hroza.
Součástí projektu bude také revitalizace celého areálu na nový veřejný prostor s vodními prvky a ukázkami různých forem vody v městském i přírodním prostředí.
Areál Vinohradské vodárny získá nový život v podobě vodárenského osvětového centra Hydropolis, které by se mělo veřejnosti otevřít příští rok. |
Foto: Hydropolis, se souhlasem
Linda Veselá

Chátrající památka se promění ve vzdělávací centrum. V areálu Vinohradské vodárny v Praze vzniká Hydropolis - osvětové centrum, které návštěvníkům přiblíží, odkud se bere pitná voda, jak se s ní hospodaří a proč bude v době klimatických změn stále cennější.

