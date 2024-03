Vývoj "nejočekávanější videohry historie" prý zaostává. Vydání GTA VI se má opozdit

Grand Theft Auto VI je pravděpodobně jednou z nejočekávanějších her v historii. Mezitímco miliony hráčů po celém světě čekají na jakoukoli informaci nebo snímek z chystaného titulu, šéfové studia Rockstar Games údajně začínají propadat panice. Podle tajných zdrojů jednoho z populárních herních webů Kotaku vývojáři nestíhají. Šesté GTA by mohlo promeškat slibovaný termín vydání.

Sluncem zalité pláže, nablýskaná auta a palmy. To vše slibují vývojáři šestého Grand Theft Auto v upoutávce, která minulý rok v prosinci zahýbala se světem herních nadšenců. Více než deset let po vydání pátého dílu série společnost Rockstar Games prozradila, že pracuje na novém příběhu. Ten se má odehrávat ve Vice City, fiktivní obdobě floridského Miami, které mohli hráči před více než dvěma dekádami poprvé prozkoumávat v kůži temperamentního italsko-amerického mafiána Tommyho Vercettiho.

Šestý díl Grand Theft Auto měl podle původních slibů vývojářů vyjít na PlayStation 5 a Xbox Series v průběhu roku 2025. Přestože pevné datum vývojáři nenastolili, spekulace naznačovaly, že by mohlo jít o první čtvrtletí roku. Podle zdrojů serveru Kotaku je však čím dál pravděpodobnější, že by se pokračování série mohlo objevit až na podzim. Navíc není vyloučené, že si hráči poprvé zahrají v kůži nové ženské protagonistky Lucii až v roce 2026. Studio totiž podle vývojářů, kteří si při rozhovoru s videoherním webem přáli zůstat anonymní, nestíhá.

V období covidové pandemie měli vývojáři z týmu Rockstar Games možnost pracovat z domova. V únoru americká agentura Bloomberg informovala o tom, že společnost od dubna nařídila svým zaměstnancům návrat do kanceláří. Důvodem rozhodnutí měla být produktivita a bezpečnost. Zásadní roli by mohlo hrát také tvrzení, že šesté GTA začalo "zaostávat". To má údajně vedení studia Rockstar Games značně znervózňovat a mezi šéfy společnosti roste obava, že vývojáři nestihnou titul zkompletovat a vydání sklouzne do roku 2026.

Samotný vývoj hry byl podle britského serveru The Guardian zahájen už v roce 2014, tedy pouhý rok od vydání populárního GTA 5. Od vydání zmíněné hry v roce 2013 se prodalo přibližně 190 milionů kopií na počítačích a několika generacích konzolí. Dnes činí celkový počet prodaných kopií GTA 5 195 milionů a hra vydělala zhruba 8,3 miliardy dolarů.

Společnost Rockstar údajně plánuje novou hru průběžně aktualizovat a pravidelně přidávat nové mise a města, uvedla agentura Bloomberg. GTA 6 se původně mělo rozkládat na velkých plochách Severní a Jižní Ameriky, ale během vývoje se svět zmenšil. Nová hra má mít ve srovnání s předchozími tituly také jiný komediální tón. Vývojáři se tak snaží vyhnout vtipům mířícím na marginalizované skupiny, které byly dosud pro sérii GTA typické.