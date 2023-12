Sotva ji propustili, šla vyloupit "sámošku". Očekávané GTA je plné pouličního chaosu

Hráči, kteří dychtivě čekali na jakékoli informace o šestém díle kultovní série Grand Theft Auto, si konečně oddechli. Po letech spekulací společnost Rockstar Games v pondělí večer zveřejnila trailer, který prozradil, že očekávaný titul vyjde už v přespříštím roce. Sluncem zalité pláže, nablýskaná auta a palmy naznačují návrat do Vice City, které série poprvé navštívila před 21 lety.

Růžovo-oranžové paprsky slunce dopadají skrz palmové listy na přeplněnou silnici. Ta vede do města, jež hráči už věrně znají. Před více než dvěma dekádami ho totiž mohli prozkoumávat v kůži temperamentního italsko-amerického mafiána Tommyho Vercettiho. Ten se do fiktivního města Vice City vrátil na konci osmdesátých let, poté, co si ve vězení odseděl patnáctiletý trest za vraždu.

Podobný osud, jen s téměř čtyřicetiletým rozdílem, by mohla mít i protagonistka nového příběhu, se kterou trailer diváky seznamuje hned v počátku. Hrdinku upoutávka nejdříve ukazuje, jak v oranžovém mundúru hledí přes prosvětlené okno na vězeňský dvůr. "Lucio, víte, proč tu jste?" ptá se v prvních vteřinách nabité upoutávky probační úřednice. "Asi smůla," odvětí trestankyně, která už jako svobodná žena vtrhne v další scéně s pistolí do samoobsluhy. Po boku má svého partnera Jasona.

Aligátoři a pouliční chaos

Náhled do nového dílu kultovní hry je plný pouličního chaosu. Nechybí v něm ilegální závody, přepadení, zápasy s aligátory ani další podivnosti, které by hráč ve hříšné herní obdobě Miami čekal.

Za dva roky se Lucia stane historicky první hratelnou hrdinkou série. Příběh jejího vztahu s Jasonem zřejmě inspirovala proslulá kriminální dvojice Bonnie a Clyde. Tomu ostatně nasvědčují i uniklé informace, které v uplynulých letech kolovaly mezi hráči na fórech.

V pondělí to ostatně nebylo poprvé, co veřejnost nahlédla do Luciina příběhu. Neoficiálně se záběry z nové hry objevily před rokem na diskusním fóru GTAForums. Hacker, který se měl údajně dostat do interního komunikačního systému firmy Rockstar Games, zveřejnil kolem devadesáti videí.

Ta ukazovala například loupeže, automobilovou jízdu v otevřeném světě, policejní honičku i scénu v přeplněném nočním klubu. Nechyběly ani již nadabované rozhovory. Záběry ze hry zjevně nebyly určeny k veřejnému promítání, na obrazovce byly v té době vidět ladicí programové prvky.

Únik se nevyhnul ani upoutávce. Ta měla být původně zveřejněná až v úterý odpoledne, protože se však hackeři dostali i k ní, rozhodli se vývojáři odhalit nový titul o několik hodin dříve.

Hráči tak konečně vědí, že GTA 6 vyjde zhruba za dva roky. Konkrétní datum ale vývojáři neprozradili. Je však jasné, že zpráva se týká konzolí, konkrétně nejnovějšího PlayStationu 5 a Xboxu X. O tom, že by Luciino dobrodružství mohli prožít i počítačoví hráči, dosud nepadlo ani slovo.

Přetížení vývojáři

Samotný vývoj hry byl podle britského serveru The Guardian zahájen už v roce 2014, tedy pouhý rok od vydání populárního GTA 5. Od vydání zmíněné hry v roce 2013 se prodalo přibližně 190 milionů kopií na počítačích a několika generacích konzolí. Dnes činí celkový počet prodaných kopií GTA 5 195 milionů a hra vydělala zhurba 8,3 miliardy dolarů.

Společnost Rockstar údajně plánuje hru průběžně aktualizovat a pravidelně přidávat nové mise a města, uvedla agentura Bloomberg. GTA 6 se původně mělo rozkládat na velkých plochách Severní a Jižní Ameriky, ale během vývoje se svět zmenšil.

Nová hra má mít ve srovnání s předchozími tituly také jiný komediální tón. Vývojáři se tak snaží vyhnout vtipům, mířícím na marginalizované skupiny, které byly dosud pro sérii GTA typické.

Vývoj nového GTA ovlivnily i změny ve společnosti Rockstar. Poté, co byla firma v roce 2018 kritizována za to, že při přípravě Red Dead Redemption 2 přetěžovala zaměstnance, zavedla řadu změn ve své pracovní kultuře. Spoluzakladatel a hlavní scenárista Dan Houser prozradil serveru Vulture, že zaměstnanci na příběhu Divokého západu pracovali kolem sta hodin týdně.

Rockstar Games tak údajně zavedl takzvanou "politiku pružné pracovní doby", která zaměstnancům umožňuje vzít si volno za každou další odpracovanou hodinu. Vývoj tak trvá déle, morálka ve firmě je ale lepší, tvrdí server.