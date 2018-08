před 54 minutami

O víkendu v Kolíně nad Rýnem skončil druhý největší veletrh počítačových her na světě. Vývojáři a vydavatelé z celého světa se pochlubili svými připravovanými hrami a připravili si několik překvapení. V našem přehledu se dozvíte ty nejzajímavější a nejzásadnější zprávy z celého Gamescomu, včetně návratu strategie The Settlers, post-apokalyptické akce Metro Exodus, drsného Divokého západu v Desperados III nebo samurajské akce Sekiro: Shadows Die Twice od tvůrců Dark Souls.