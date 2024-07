"Můžete cokoli." Příběh nové české hry diriguje umělá inteligence

Představte si videohru, jejíž průběh bude pro každého jedinečný. Namísto pevně daného děje v něm vedlejší postavy dynamicky reagují na hráče, prostředí i na sebe navzájem. To slibuje připravovaná hra AI People, jejíž postavy ovládá umělá inteligence. "Chceme vytvořit platformu, která hráčům umožní dostat vlastní příběhy do videoherní podoby," vysvětluje pro redakci Aktuálně.cz vývojář Marek Rosa.

Vývojáři nyní pracují na implementaci level editoru, který umožní hráčům vytvářet vlastní úrovně a vkládat do titulu i vlastní postavy. | Foto: GoodAI

Když se řekne "umělá inteligence", většině lidí se vybaví populární jazykové modely jako například Chat GPT. AI je však součástí videoher už od jejich počátku. Vyvíjela se od jednoduchých procesů v dnes kultovních titulech jako Pong až po komplexní systémy, které pohánějí dnešní rozsáhlé a pohlcující herní světy.

Není tak překvapením, že debutový titul studia GoodAI s názvem AI People, není první hrou, v níž má umělá inteligence svou roli. Dříve však její využití vývojáři vztahovali spíše na konverzace. AI People se však rozhodlo zariskovat a pomocí inovativního přístupu vytvořit uvěřitelnější postavy, které se kromě schopnosti reagovat na své okolí zvládnou učit, prožívat emoce a také mít vlastní cíle. "Snažíme se přinést něco úplně jiného - skutečně inteligentní herní interakci, která se přizpůsobuje a vyvíjí," říká šéf studia stojícího za hitem Space Engineers a zakladatel společnosti GoodAI Marek Rosa.

Hráči ovládají hru jednoduchým klikáním myší a pomocí psaní na klávesnici zadávají povely či vedou konverzaci s vedlejšími postavami. Samotný gameplay tak v testovací verzi může navzdory futuristické myšlence působit zastarale. Do budoucna však studio Good AI plánuje přidat i hlasové ovládání a podobu hry průběžně zlepšovat. "Můžete ostatním postavám říct opravdu cokoliv a ony na to nějakým způsobem zareagují," vysvětluje QA manažer Vojtěch Matušinský.

Vývojář nepřehání. Po usednutí za klávesnici se redaktorka v roli plešatého muže středního věku Archieho pouští do slovní přestřelky s jednou z postav na mapě. Titul hráče neutne ani v případě vulgarit. "Vedlejší postavy komunikují pomocí jazykového modelu od společnosti Meta Llama 3. Na začátku vývoje jsme testovali ChatGPT-2 a 3, oba ale byly k tomuto účelu nepoužitelné a postavy se pod jejich taktovkou chovaly nelogicky. GPT-4 už si vedl lépe, avšak Llama 3 je méně korektní a dovolí hráčům víc, což je samozřejmě zábavnější," hodnotí Rosa. PeopleAI ovšem nabízí i zapnutí cenzurované varianty, aby si titul mohli vyzkoušet i mladší nadšenci.

Platforma, na které budou tvůrci sdílet příběhy

Připravovaný titul má dva hlavní herní režimy. V prvním se hráč stane součástí světa, jehož příběh AI samostatně vymyslí. V druhém se pasuje do role tvůrce a může do hry zadávat vlastní scénáře. Má tak možnost do virtuální podoby dostat jakýkoli příběh si zamane, jeho děj se však dál odehrává spontánně.

"Můžete napsat třeba něco jednoduchého, jako 'Farmáři vidí poprvé mimozemšťany', a hra vygeneruje příběh podle tohoto zadání," vysvětluje Matušinský, zatímco panikařící postavy běhají po poli a děsí se UFA, které zahlédli na obloze.

Vesmírná loď je zatím pouze fiktivní a hráč ji na mapě nevidí, vývojáři však plánují, že by videohra mohla do budoucna jednotlivé prvky důležité pro děj průběžně generovat. Svou ideu přirovnávají k softwaru Sora, který na základě textového zadání dokáže tvořit realistická videa. "V tuhle chvíli jde o dalekou budoucnost, ale chceme se na to zaměřit. Když hráč napíše, že někde vyrostl mohutný strom, na mapě se objeví," říká Rosa.

PeopleAI umožňuje také úpravu jednotlivých postav. Ta je v testovací verzi zatím omezená, a přestože nyní nelze měnit jejich fyzický vzhled, je možné si bez omezení přizpůsobit jejich charakterové vlastnosti. To se následně odráží v jejich chování a reakcích na herní události. "Například jsme se jednou rozhodli, že se naše postavy stanou piráty. Automaticky začaly mluvit pirátským slangem, aniž bychom se o to snažili," vypráví vývojáři. Postavy mají také vlastní potřeby, o které se samy starají. Když je však hráči zastihnou například hladové, nejspíš nebudou v dobré náladě.

4:35 "Můžete cokoli." Příběh nové české hry diriguje umělá inteligence | Video: GoodAI

Vývojáři nyní pracují na implementaci level editoru, který umožní hráčům vytvářet vlastní úrovně a vkládat do titulu i své postavy. "Chceme vytvořit platformu, na které budou moci lidé svobodně tvořit a přizpůsobovat svět hry podle svých představ," popisuje cíl Rosa. Své výtvory pak mezi sebou budou moci nadšenci sdílet a navzájem své příběhy hrát.

Je to podnikatelský risk, připouští studio

GoodAI plánuje do přibližně dvou měsíců vydat první testovací verzi hry, která bude přístupná prostřednictvím předplatného. Tu si zprvu vyzkouší jen omezený počet hráčů, kteří se musí zapsat na čekací listinu na webu studia. "Hra běží na cloudové infrastruktuře a využívá velké a náročné modely umělé inteligence, které stojí hodně peněz. Proto bude nutné, aby hráči platili za svůj čas strávený ve hře," vysvětluje Marek Rosa.

Připouští, že z podnikatelského hlediska jde o značný risk. "Trvalo to dva roky, než jsme učinili tohle rozhodnutí, a počítáme s tím, že zprvu kvůli tomu nemusí hra vzbudit velký zájem veřejnosti. Jde navíc o inovativní projekt, jehož podoba se těžko komunikuje. Naším cílem je vytvořit nový druh herního zážitku. Bereme to jako běh na dlouhou trať," říká šéf studia.

PeopleAI je ve vývoji již čtyři roky a za tu dobu prošel mnoha fázemi. "Na začátku to byla spíše jednoduchá simulace, kde hráči trénovali jednotlivé postavy. Postupem času se vyvinula v komplexní systém, který umožňuje rozsáhlou interakci a komunikaci s postavami," říká Rosa. Jednou z největších výzev pro studio bylo zajistit, aby příběhy generované umělou inteligencí měly smysl a logiku. "Investujeme spoustu času do optimalizace promptů a vytvoření mezivrstvy, která chyby modelů zachytí a opraví. Hráči tak vidí jen čistý a smysluplný výstup," vysvětluje vývojář.

V posledních měsících ve společnosti sílí obavy z toho, že generativní umělá inteligence připraví některé pracovníky v dohledné době o zaměstnání. Přestože to vypadá, že v dohledné době se konkrétně videoherní scenáristé o své místo bát nemusí, budoucnost by pro ně nemusela podle Rosy být tak příznivá. "Myslím si, že až se umělá inteligence naučí být kreativní a vymýšlet příběhy, tak bude ještě lepší než lidé," říká. Na otázku, jestli software někdy scenáristy zcela nahradí, má jasný názor. "AI nás jednou nahradí všechny," doplňuje s tím, že v problematice vidí i pozitiva.

Umělá inteligence by podle vývojáře mohla být nástrojem, který za lidi odvede práci, kterou dělat nechtějí. "Kdyby se vše společensky dobře nastavilo a stát se postaral o to, aby jeho obyvatelé měli prostředky na kvalitní život, mohli by pracovat pro radost," uvažuje.