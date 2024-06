Vypukla invaze a my dělali hru. Byl to útěk z reality, popisuje ukrajinská vývojářka

Z vystudované právničky se stala herní vývojářkou. Šéfka designérů v pražské pobočce mezinárodní společnosti Wargaming Alexandra Lehenčenková má za sebou více než osm let zkušeností v oblasti herního vývoje. Kvůli válce musela před více než dvěma lety opustit svůj domov na Ukrajině a přestěhovat se do Česka. "Vytváření her nám dalo sílu vydržet a pokračovat v naší práci," vypráví.

Stejně jako Polsko nebo Česko se i Ukrajina v posledním desetiletí stala poměrně významnou zemí pro vývoj her. Ruská invaze však tamní herní průmysl silně zasáhla.

Svou pobočku na Ukrajině má i mezinárodní studio Wargaming, které stojí za populárními hrami World of Tanks či World of Warships. Do týmu kyjevských vývojářů patřila na začátku války také stávající šéfka pražského designérského týmu společnosti Alexandra Lehenčenková, která vystoupila v rámci brněnské konference vývojářů Game Access.

Než se Moskva rozhodla zaútočit na Ukrajinu, vývojářka uvažovala nad tím, že by odcestovala za pracovními zkušenostmi do zahraničí. Vpád okupantů byl pro ni zlomovým momentem. "Přemýšleli jsme s kolegy, co budeme dělat. Firma nám nabídla pozice v pražské pobočce. Souhlasila jsem, i když jsem nevěděla, jestli to nebude jen dočasné," popisuje Lehenčenková složité období.

Do Prahy se přestěhovala společně s patnácti kolegy. Zbytek týmu zůstal v ukrajinské pobočce, kde navzdory probíhající válce dodnes vzniká nový obsah pro fanoušky World of Tanks. "Kolegové z Kyjeva jsou úžasní. Poté co válka v roce 2022 začala, jsme společně do hry připravovali tematickou akci k příležitosti Halloweenu a další projekty," vzpomíná designerka.

Práci na titulu, v němž hráči usedají do opancéřovaných strojů a pouští se do virtuálních bitev, brala jako možnost úniku z kruté reality opravdové války. "Mohli jsme se tak nechat unést vlastní fantazií. Byli jsme rádi, že můžeme navrhnout pro hráče krásné nové světy, přinést jim nový obsah. Zkrátka nám to pomohlo."

Z práv k designu virtuálních tanků

Alexandra Lehenčenková vystudovala práva na Ukrajinské akademii v Kyjevě. Po promoci pracovala jako koncipientka, práci v právnické firmě však nikdy nepovažovala za své poslání. "Stát, žaloby, smlouvy, to vše plné limitů. Nebylo to pro mě, toužila jsem po svobodě," vysvětluje s tím, že už v dětství snila o tom, že by jednou mohla na vývoji her pracovat. "Ale netušila jsem, jak se do oboru dostat, tak jsem se zkrátka rozhodla tenhle sen pohřbít," vypráví.

Jednoho dne se však rozhodla zkusit štěstí a poslala životopis do kyjevské firmy GrandMA studios, kde vznikala série takzvaných "hidden object puzzle adventure" titulů. Jde o příběhový podžánr logických videoher, ve kterých hráč musí nacházet předměty, které jsou chytře ukryty ve scéně. "Napsali mi, ať zkusím dát dohromady jednu herní hádanku na zkoušku. Když se zpětně koukám na to, co jsem vytvořila, upřímně musím říct, že to šlo i lépe," směje se. Díky jejímu zápalu však firma po pohovoru Lehenčenkovou přijala na pozici designérky a její kariéra v herním vývoji mohla začít.

Leckdo by se podivil tomu, jak se vývojářka od tvorby odpočinkových hádanek dostala k navrhování herních mechanik do světoznámé válečné hry. "Je to vtipné. Vždy jsem byla fanouškem komplexních online her se spoustou interakcí mezi hráči, jako je World of Warcraft a Final Fantasy XIV. Proto jsem se chtěla podílet na vývoji něčeho podobného," vysvětluje náhlou změnu kariérní dráhy.

Nyní, po šesti letech ve společnosti, se svým pražským týmem vytváří například speciální herní události a další obsah pro hráče. "Pořád se můžeme vyvíjet. Přidáváme nové zábavné události, nedávno jsme vydali například velkou aktualizaci s polskými tanky i úpravou herních systémů nebo speciální event na připomínku 80 let od vylodění v Normandii," říká.

Chceme udělat hru zajímavější i pro ženy, tvrdí vývojářka

Ačkoli design pražské pobočky vede žena, hráčky podle Lehenčenkové tvoří méně než deset procent základny fanoušků hardcore her. Nižší podíl žen je podle ní typický i pro jiné oblasti herního průmyslu. "Například statistiky z USA ukazují, že pouze pět procent žen hraje střílečky z pohledu první osoby, přičemž vyšší zastoupení žen je v RPG hrách (hry na hrdiny - pozn. red.), kde dosahuje kolem patnácti procent," popisuje.

I když válečné hry a historické střílečky nejsou mezi ženami tak populární, stále existují hráčky, které se o ně zajímají. "Chceme udělat naše hry přístupnější a zajímavější i pro ně," doplňuje.

Typický hráč World of Tanks je podle vývojářky velmi specifický. "Někteří z nich dokonce hrají pouze tuto hru. Když se podíváte na naše fanoušky, tak slušná část je s námi více než dekádu a velmi jim na hře záleží," říká.

Podle ní mají nadšenci ke hře tak silné pouto, že vývojáři musí při jakýchkoli změnách postupovat velmi opatrně. "Pokud něco měníme v základním herním módu, hodně dbáme na zpětnou vazbu a historickou přesnost," popisuje. Tým se snaží držet se toho, pro co si hráči přišli v době, kdy hra vyšla poprvé.

Podívejte se na trailer k World of Tanks