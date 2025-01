"Až uslyší, na čem dělám, řeknou 'páni'." Hvězda herního průmyslu slibuje nový hit

Na pražskou prosincovou akci Game Developers Session přijel známý americký herní vývojář Glen Schofield, který se podílel se na vývoji her ze známé série Call of Duty a proslavil se především jako výkonný producent světoznámého sci-fi hororu Dead Space. "Pracuji na nové hře. Historie, monstrum, adventura. Jakmile ten nápad uslyšíte, řeknete si, sakra, to je super," nastínil.

V rámci profesní konference zaměřené na videoherní průmysl Game Developers Session přijel do Prahy vývojář Glen Schofield. Slavný americký tvůrce nyní pracuje na novém titulu, který má být stejně ambiciózní jako jeho předchozí projekty. Podle Schofielda půjde o jedinečnou kombinaci akce, dobrodružství a prvků přežití. Příběh by pak měl čerpat z historie a mytologie. "Budete se bát. Je to těžké, ale ne příliš. Jsou v ní prvky přežití, akce i tajemství," prozradil v rozhovoru pro Aktuálně.cz během rušné akce, na kterou přišlo přes dva tisíce návštěvníků. Související Nejoblíbenější česká hra poslední doby je tu s dvojkou. Nechceme zklamat, říká Bocan Středobodem nového projektu bude hybridní monstrum, jaké hráči podle Schofielda dosud neviděli. "Je to mix dvou nám dobře známých strašidelných stvoření. Jakmile uslyšíte ten nápad, řeknete si: 'To je super'," říká Američan sebevědomě. Na podrobnosti o hratelnosti nebo prostředí si budou nadšenci muset počkat, vývojář však naznačil, že se titul díky využití historických prvků a jedinečnému designu příšer bude lišit od všeho, co je v současnosti na trhu. "Je to skvělý koncept a lidé si ho zamilují. Ale chci si dát na čas a ujistit se, že udělám vše správně," uvádí. Schofield má bohaté zkušenosti s vývojem her, ale ne vždy se jeho projekty setkaly s očekávaným úspěchem. Jeho poslední hra, The Callisto Protocol, měla být duchovním nástupcem populární sci-fi hororové hry Dead Space z roku 2008. Přestože šlo o jeden z nejočekávanějších titulů roku, nesplnila interní prodejní cíle společnosti. Schofield přiznává, že hra potřebovala více času. "Potřeboval jsem ještě tři a půl měsíce, ale trh diktoval datum vydání. Měl jsem to odložit," říká. Z vývojářské společnosti stojící za hrou bylo zhruba osm měsíců po jejím uvedení na trh propuštěno kolem třiceti zaměstnanců. Firmu nakonec opustil i sám její zakladatel Schofield s tím, že se chce nyní chopit nových příležitostí. Nervozitě nepodléhám, říká tvůrce Tlak je nevyhnutelnou součástí tvorby her, zvláště pro autory, kteří pracují na prestižních projektech, od kterých se očekávají vysoké výdělky. Schofield se jím však nenechává navzdory předchozím výzvám zatížit. "Kdybych se tím nechal strhnout, potlačilo by to mou kreativitu," vysvětluje s tím, že se nyní snaží soustředit na to, co je pro něj důležité - vytvořit titul, který hráče osloví. Ambice vývojáři nechybí, jeho cílem není jen vytvořit dobrou hru, ale dostat ji také mezi pět nejlepších novinek roku. "Nepotřebuji vyhrát za každou cenu. Ale chci, aby moje hry měly dopad," říká. Podle Schofielda je základem každé úspěšné videohry silný nápad. "Dobrá hra má začátek, prostředek a konec. Je promyšlená - každý aspekt, od světa až po mechaniky," přibližuje. Důležitý je pro něj také osobní přístup: "Dělám jen hry, které bych sám chtěl hrát. To je moje měřítko. Pokud mě nadchne natolik, že bych s ní chtěl strávit hodiny, vím, že stojí za to ji vyvíjet," uzavírá.