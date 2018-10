před 5 hodinami

Red Dead Redemption 2 - trailer | Video: Rockstar Games | 01:00

Pokračování slavné westernové akce Read Dead Redemption vychází již příští pátek, a není proto divu, že vývojáři hrnou do hráčů nové informace, jak se dá. Poslední trailer před vydáním ukazuje v minutovém sestřihu divokou přestřelku při přepadení vlaku, potyčku v městě, rodinnou atmosféru u táboráku nebo medvěda v divoké přírodě. Read Dead Redemption 2 je velmi ambiciózní titul, který hodlá posunutou videohry zase o krok dál. Jestli se to podaří, bude jasné již 26. října, kdy hra vychází na Xbox One a PlayStation 4.