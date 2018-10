Autor Zaklínače chce za práva k počítačové hře 360 milionů korun. Tvůrci se brání

Právníci Andrzeje Sapkowského chtějí po polských vývojářích stovky milionů korun, argumentují tím, že spisovatel uzavřel s herním studiem smlouvu pouze na jeden díl.

Polské herní studio CD Projekt Red, které stojí za úspěšnou videoherní sérií Zaklínač, se opět dostalo do křížku s autorem knižní předlohy. Spisovatel Andrzej Sapkowski požaduje po vývojářích vyplacení 60 milionů zlotých (v přepočtu asi 360 milionů korun).

O co ve sporu mezi tvůrcem slavných fantasy příběhů o Geraltovi z Rivie a polským herním studiem jde? Spisovatel prodal práva na Zaklínače studiu CD Projekt Red za pevnou částku a odmítl procenta z tržeb. V úspěch hry tenkrát nevěřil. "Co se týče videoher, tam je to jednoduché. Nemám k nim vztah. Prostě to jde celé mimo mě," řekl před třemi roky v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Herní série Zaklínač se ale po celém světě prodalo 33 milionů kusů a stal se z ní kasovní trhák. Sapkowski se již v minulosti několikrát vyjádřil, že svého rozhodnutí lituje. "Jsem hlupák, že jsem jim to všechno nechal, ale nevěřil jsem, že mají šanci uspět. Kdo to mohl předpokládat? Já ne," svěřil se v rozhovoru pro web Eurogamer.

Spisovatel teď argumentuje, že prodal práva pouze na jednu hru, přičemž herní Zaklínač má tři díly a k tomu řadu placených datadisků. CD Projekt Red navíc kolem Zaklínače rozjel solidní byznys a kromě videoher prodává i předměty nebo komiks se zaklínačskou tematikou. A právě z toho všeho chce teď Sapkowski podíl.

Studio odmítá požadovanou částku zaplatit a argumentuje smlouvou, kterou se spisovatelem uzavřelo a jeho požadavky označuje za bezpředmětné. Pouštět se do soudního sporu ale také nechce, věc proto zatím řeší mimosoudně.

Andrzej Sapkowski momentálně dohlíží na přípravy seriálu Zaklínač, který natáčí Netflix. Geralta si zahraje Henry Cavill, jenž se proslavil rolí Supermana.

Podívejte se na trailer k Zaklínači 3 (upozorňujeme, že video není vhodné pro děti a mladistvé):