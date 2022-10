Pastva pro oči. Podívejte se exkluzivně na klipy k tomu nejlepšímu z českého designu

Bruselské Muzeum designu hostí výstavu "Design a transformace. Příběhy českého designu 1990-2020." Její součástí je i šest krátkých filmů, které si teď můžete pustit exkluzivně na Aktuálně.cz.

Do Muzea designu Češi dovezli desítky objektů, které mají reprezentovat to nejlepší a nejzajímavější, co přinesl český design od sametové revoluce v roce 1989. Jedná se o jednu z největších kulturních akcí během nynějšího českého předsednictví EU. Více jsme o ní psali tady.

Průša 3D (rež. Ondřej Slavík)

Stroj, který pracuje bez ustání, nepotřebuje odpočinek a posouvá hranice

nejrůznějších oborů. 3D tiskárna replikuje sama sebe, je stále lepší, výkonnější a přesnější. Ve filmu jsou použity tisky, které byly vytvořeny na tiskárnách PRŮŠA 3D. Film pracuje i s tiskárnou, která umožňuje multibarevný tisk. Abstraktní části filmu tvoří např. výplně tisků a jejich animace.

Škoda Auto (rež. Zdeněk Durdil)

Auto jako organismus, který člověk tvoří i hýčká. Stroj ožívá a ve víru vývoje forem a tvarosloví unáší své stvořitele v čase i kolem světa. Pro film byla animována reálná auta z muzea Škoda v Mladé Boleslavi (MBX, OHC), skvělé materiály získali autoři z archivu Škoda.

Textile Mountain (rež. Diana Cam Van Nguyen)

Za každým textilním materiálem je příběh, za každým je kus historie. Aby neskončily na skládce nebo ve spalovně, pomáhá jim nový život vdechnout projekt Textile Mountain Lenky Vackové. Ve filmu hrají podstatnou roli látky i korálky, které pocházejí všechny právě z Textile Mountain. Lenka Vacková pro film poskytla řadu archiválií, které se k ní spolu s příběhy látek dostaly. Nebylo jednoduché vybrat jen dva příklady z mnoha, které se ve filmu objeví. Původ látek je pestrý a každý by si zasloužil se ve filmu objevit.

Lasvit (rež. Thanh Mai Tranová)

Od inspirace k výslednému produktu. Cesta mikrokosmem i makrokosmem, od

zrození k zániku. Film odhaluje zrození produktu ze zrnka písku. Film pracuje s

technikou časosběru, animací reálných materiálů pod kamerou, 3D animací i

glitchem.

Bomma (rež. Magdalena Hejzlarová)

Snoubení tradice ruční práce s neuvěřitelnou přesností stroje. Animovaná malba světlem rozehrává tvarosloví svítidel BOMMA. Film pracuje výhradně se samotnými svítidly Bomma a s malbou světlem. Vše vzniká pookénkovou animaci přímo před kamerou.

TON (rež. Barbora Halířová)

V Bystřici pod Hostýnem se ohýbá nábytek již od roku 1861 a každá jedna vyrobená židle projde mnoha páry rukou, než se dostane do náruče spokojeného majitele, kde vydrží mnohdy celé generace. Film pracuje s mnoha druhy animace, jako je stop.