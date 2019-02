Aktualizováno před 1 hodinou

Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Pokrývají celé Česko a ročně jimi projde víc než deset tisíc živočichů. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, nárazem na skleněnou plochu, popálená elektrickým proudem či postřelená. Až třetinu zvířat ovšem lidi zachraňují zbytečně, aniž by byla ve skutečném ohrožení, čímž jim často zničí život. Polovinu klientů záchranných stanic se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Podívejte se na zachráněná zvířata i rady odborníků, na co dávat pozor.