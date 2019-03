Z 50 let starého spermatu se vědcům podařilo odrodit desítky vzácných ovcí

Australským výzkumníkům z University of Sydney se podařilo odrodit jehňata, která vznikla z 50 let starého spermatu. Domnívají se, že jde o nejstarší životaschopné sperma jakéhokoliv druhu na světě.

Jehňata z druhů plemene merino jsou ceněná pro jemnou a bohatou vlnu. Ovce mají zřasenou kůži, podobně jako třeba pes šarpej, a tudíž dávají více vlny. O úspěchu australských vědců informoval britský deník The Guardian.

Druh, který se nyní podařilo přivést po 50 letech na svět, je o to vzácnější, že se od něj začalo v době zmražení spermií v tekutém dusíku ustupovat - kůže s mnoha záhyby se totiž s tehdejším vybavením špatně stříhala a do záhybů se také dostával hmyz.

Sperma pocházelo od populárního berana, jenž se jmenoval Sir Freddie a žil v 60. letech. Po 50 letech oplodnil tři desítky dalších ovcí.

"Ukazuje to jasnou životaschopnost dlouho zmrazených spermií," říká univerzitní profesor Simon de Graaf. To by mohlo dávat naději i lidem, že i zmražené lidské spermie by mohly být i po desítkách let podobně funkční.

"Jehňata mají přesně ty záhyby kůže, jaké byly obvyklé u plemene merino v polovině minulého století. Tento druh byl speciálně vyšlechtěn pro maximalizování plochy kůže, a tím i pro maximalizování výnosů z vlny," dodává de Graaf.

Merinové ovce jsou specialitou Austrálie a Nového Zélandu. Merino vlna se vyznačuje nejen hebkostí, ale i velkou hřejivostí.