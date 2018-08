Čeští vědci zjistili, jak živit včely, když není pyl. Pomohly náhoda a včelí roj nadšený z řasy

Biologické centrum v Českých Budějovicích nyní zkoumá, jak řasa chlorella ovlivňuje život včel. Zjistili, že produkce medu po krmení včel řasou se zvedne až o 17 procent.

Na začátku byla náhoda. Ředitel Centra řasových biotechnologií při Mikrobiologickém ústav Akademie věd ČR v Třeboni, sám včelař, si všiml, že včely, které má poblíž sušičky řasy chlorella, se drží v mračnech kolem větráku haly.

"Bylo to na jaře, kdy ještě nic nekvetlo a nebyl nikde pyl. Ráchaly se v tom, byly úplně zelené, proudem létaly zpátky do úlu a tam to ukládaly do buněk a využívaly jako bílkovinu," líčí Václav Krištůfek z Biologického centra Akademie věd ČR.

Vznikl nápad použít řasu jako doplňkové krmivo pro včely. Řasa obsahuje hodně bílkovin, 40 až 50 procent, i další látky významné pro imunitu. Když včela dostává potravu s řasou, je živější, včel je v úlu víc, matka klade víc vajíček, vyvíjí se víc larev a prodlužuje se život včel.

Vědci vymysleli, jak řasu dostat do potravy a nové přírodní doplňkové krmivo pro včely Apialgaprotein byl na světě.

"Teď jsme v období podletí, kdy se ve včelstvu rozvíjejí včely dlouholeté, které žijí devět měsíců a přetáhnou včelstvo přes zimu (krátkověké včely žijí 40 dní). Včely potřebují vodu, pyl a nektar. V krajině nyní nemají kde nasbírat pyl, což je bílkovina, bez toho se nebudou množit a nebudou vznikat larvičky," řekl Krištůfek.

Když jim vědci nabízí řasu v prášku, včely ji používají jako pyl.

"Včely si zelený prášek odebírají a vytvářejí si rousky, kuličky stmeleného pylu. S kuličkou letí do úlu, tam jí to jiná včela strhne, uloží do buňky a hlavou utluče jako do silážní věže. Odtud to berou pro larvičky i matku, vytvářejí z toho mateří kašičku," řekl Krištůfek.

Roste pak množství včel, matka víc klade. Řasa zlepšuje i funkci hltanových žláz.

Včely u větráku sušičky odstartovaly výzkum

V letech 2015 až 2016 v experimentech se třiceti včelstvy na deseti včelnicích vědci zjistili, že sladkovodní zelená mikrořasa chlorella je pro včely atraktivní potrava, kterou si ukládají do pylových buněk a využívají ji hlavně jako zdroj bílkovin. Chlorella také obsahuje látky, které mohou působit jako prevence proti moru včelího plodu.

Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích nyní zkoumá, jak řasa chlorella ovlivňuje život včel. Vědci jim řasu dávají jako prášek nebo v medocukrovém těstu a zjistili, že včely jsou mnohem vitálnější. Produkce medu po krmení včel řasou se zvedne až o 17 procent, zjistili vědci čtyřletým zkoumáním.

V roce 2015 bylo v Česku 54 416 včelařů, kteří chovali 596 313 včelstev. Produkce medu v zemi se pohybuje kolem 10 000 tun za rok, v roce 2015 byl průměrný výnos medu 15,5 kilogramu na včelstvo.

