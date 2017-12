Sonda má roku 2113 doletět k Alfa Centauri. Pátrat tam bude po stopách života

21. 12. 2017

Sonda by měla zamířit k nejbližšímu hvězdnému systému Alfa Centauri rychlostí, která by se měla přiblížit desetině rychlosti světla. Ke svému cíli by měla doputovat v roce 2113, tedy po 44 letech od startu. Ten má být součástí oslav stého výročí prvního letu člověka na Měsíc.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) by chtěl v roce 2069 vyslat do mezihvězdného prostoru automatickou sondu, která by hledala stopy života. Napsal to britský vědecký časopis The New Scientist. Start má být součástí oslav stého výročí prvního letu člověka na Měsíc.

Projekt je podle časopisu nový a ještě nemá ani jméno. Většina technologií, které by využíval, dnes ani neexistuje. Sonda by měla zamířit k nejbližšímu hvězdnému systému Alfa Centauri rychlostí, která by se měla přiblížit desetině rychlosti světla.

Předmětem jejího zájmu by měla být exoplaneta, tedy planeta obíhající kolem své hvězdy mimo sluneční soustavu, která je od Země vzdálená 4,4 světelného roku.

Pokud se podaří předpokládané rychlosti dosáhnout, doletí sonda ke svému cíli v roce 2113, tedy po 44 letech od startu.

Podle Anthonyho Freemana z laboratoří NASA v kalifornské Pasadeně jsou zatím představy o projektu mlhavé. Do roku 2069 je ale ještě daleko, řekl britskému časopisu.

