Rusům selhal manévr na oběžné dráze. Ztratili svou družici i 18 dalších z jiných zemí

Nosná raketa Sojuz-2.1b startovala z nového ruského kosmodromu Vostočnyj, jenž je nejdražším kosmodromem v dějinách. Téměř třítunovou ruskou meteorologickou družici se nepodařilo navést na správnou oběžnou dráhu, takže se dle všeho zřítila do Atlantiku. Při pokaženém manévru bylo zřejmě ztraceno i dalších 18 malých družic z různých zemí, které Sojuz vynášel do vesmíru. Důvodem je zřejmě lidské selhání. Vicepremiér ještě stihl ohlásit úspěšný let a podělit se o další ambiciózní plány.

Družici Meteor-M, kterou v úterý ráno vynesla do vesmíru nosná raketa Sojuz-2.1b při druhém startu z nového ruského kosmodromu Vostočnyj, se nepodařilo navést na správnou oběžnou dráhu. Připustila to ruská vesmírná agentura Roskosmos. Každý den je pro českou družici kritický. O jejím osudu se rozhodlo před miliardou let, říká vývojář číst článek Téměř třítunová meteorologická družice, která se podle některých médií již zřítila do Atlantiku, byla podle agentury TASS pojištěna na 2,6 miliardy rublů (asi 955 milionů Kč). Zahraniční agentury píší o další ráně, která postihla ruský vesmírný program. Vicepremiér ohlásil úspěšný let. Pak přišly zprávy o družici v Atlantiku Příčinou neúspěchu se podle předběžných zjištění mohla stát lidská chyba při programování letu. Družice, která již byla oddělena od nosné rakety, prý dostala první impulz k zažehnutí vlastního raketového pohonu v nesprávné orientaci, a proto se zřítila do oceánu, uvedla agentura Interfax s odvoláním na nejmenované zdroje. Oficiálně ještě příčiny stanoveny nebyly, Roskosmos jen uvedl, že analyzuje, proč se nepodařilo s družicí po startu a oddělení od nosné rakety navázat spojení. Roskosmos přiznal neúspěch asi tři hodiny poté, co vicepremiér Dmitrij Rogozin stihl ohlásit úspěšný let i podělit se o další ambiciózní plány, poznamenal zpravodajský server Newsru.com. Dodal, že spolu s družicí Meteor, určenou pro globální předpověď počasí, bylo nejspíše ztraceno i zbývajících 18 malých družic z různých států, například desítka satelitů Lemur z USA, kanadská družice LEO Vantage, norská AISSat-1, japonská IDEA, švédská SEAM, dvě americké družice Landmapper-BC a německý satelit D-Star One. Úterní start byl teprve druhý v historii tohoto nového ruského kosmodromu. První raketa odstartovala z kosmodromu v Amurské oblasti na východě Ruska před půldruhým rokem, 28. dubna 2016. Nosná raketa Sojuz 2.1a tehdy vynesla na oběžnou dráhu trojici menších družic. Let na Měsíc je pro Rusy nereálný. Manažeři odklánějí peníze, ty na kosmoplán Buran spadly do kanálu číst článek Nový kosmodrom: stovky miliard rublů, 36 km, 30 tisíc lidí Vostočnyj, jehož vybudování stálo několik stovek miliard rublů (více než sto miliard korun), je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Dosud využívaný kosmodrom Bajkonur se totiž pro Rusy ocitl po rozpadu někdejšího Sovětského svazu v zahraničí, protože se nachází na území středoasijského Kazachstánu. Plocha kosmodromu Vostočnyj by měla činit po dokončení 1035 kilometrů čtverečních, jeho délka bude dosahovat až 36 kilometrů, šířka 18 kilometrů. V areálu kosmodromu bude přes 400 budov a zařízení, kromě jiného tři odpalovací rampy (dvě pro rakety Sojuz a jedna pro Angary), letiště, závody na výrobu paliva, 97 kilometrů silnic a necelá stovka kilometrů železničních tratí. S prvními testovacími lety s raketami Angara se počítá od roku 2021, od roku 2023 by již z Vostočného měly začít startovat pilotované lety. V nedalekém městečku Ciolkovskij (do roku 2015 Uglegorsk) vyrůstají ubytovací kapacity pro 30 000 lidí. Budování kosmodromu provázely problémy, kvůli nevyplaceným mzdám stávkovaly více než dvě stovky dělníků. Server Newsru.com při příležitosti dnešního startu označil Vostočnyj za "nejdražší kosmodrom v dějinách lidstva". Další start z Vostočného je plánován na 22. prosince. Video: Putin dohlédl na start první rakety z nového kosmodromu Odložený start první rakety z nového ruského kosmodromu Vostočnyj byl úspěšný. Převedení celého provozu z kazašského Bajkonuru ale ještě potrvá. | Video: Reuters | 02:06

