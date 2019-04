M87*, nebo Pówehi? Vědci řeší název černé díry, dostane zřejmě několik jmen

Radioteleskopy černou díru zachytily, experti převedli data do viditelné podoby. Ale jak se to bude jmenovat? | Foto: Sven Dornbusch

Vědcům se 10. dubna poprvé v historii podařilo pomocí radioteleskopů a algoritmů zobrazit černou díru. Teď vyvstává otázka, jak tomuto jedinečnému astronomickému objektu říkat. Označení M87*, tedy černá díra v galaxii M87, i Pówehi, tedy havajsky "nazdobený tmavý zdroj nekončícího stvoření", jsou pouze neoficiální názvy.

Astronomové s prozatímním názvem problém nemají. Jelikož se černá díra nachází v galaxii M87, označují ji M87*. Podobně pojmenovali i stejný útvar uprostřed naší galaxie - Sagittarius A*. Leží totiž uvnitř většího uskupení podobných těles, která vydávají silné rádiové záření a jež dostala jméno Sagittarius A.

Tímto názvem vědci těžko nadchnou či alespoň uspokojí veřejnost, která dění kolem tohoto tajemného "monstra" se zájmem sleduje, připomínají zahraniční média.

Mnohem lépe se tak může osvědčit pojmenování, které vymyslel Larry Kimura, profesor havajštiny a havajských studií. Zní mnohem poetičtěji: Pówehi, což znamená "nazdobený tmavý zdroj nekončícího stvoření".

"Mít privilegium dát havajské jméno zcela první vědecky potvrzené černé díře je velice významné pro mě i můj havajský rod," citují stránky Science Alert z prohlášení profesora Kimury.

Nebylo by to poprvé, co by se obyvatelé Havaje zasloužili o pojmenování slavného vesmírného objektu. Když vědci zachytili těleso z mezihvězdného prostoru, jež se lidem vrylo do paměti především svým pozoruhodným tvarem připomínajícím obří doutník či raketu, pojmenovali ho formalisticky 1I/2017 U1. Mnohem lépe se tehdy ujal havajský název Oumuamua, značící "posla z dálky, jenž přichází první".

Proč právě Havajské ostrovy?

Vzhledem k ideálním pozorovacím podmínkám se na Havaji nachází celá škála světově významných obřích teleskopů od klasických optických až po radioteleskopy. Ty pracující v rádiové části elektromagnetického spektra, ve kterém zachycují a sbírají data ze zdrojů vysílajících rádiové vlny.

Zatímco tajemného posla z hlubin vesmíru zachytila přímo soustava dvou havajských dalekohledů Pan-STARRS, na zobrazení černé díry se podílel havajský radioteleskop, jenž byl jedním z osmi, které dohromady vytvořily obří virtuální teleskop s enormním záběrem.

Pówehi však není zrovna klasický název, jak ho jsou zvyklí tvořit astronomové, upozorňuje Jessica Dempseyová, ředitelka největšího submilimetrového teleskopu na světě. "Toto označení pochází od experta na jazyk a kulturu. Přišel s ním a dává nám ho jako dar od havajské kultury a historie," řekla agentuře AP.

Ani Pówehi, ani M87* nejsou oficiálním názvem černé díry, ten objektu musí udělit až Mezinárodní astronomická unie. Bude to pro ni však oříšek, protože doposud se věnovala především pojmenovávání těles uvnitř sluneční soustavy, popřípadě vzdálenější hvězdy či souhvězdí. Nyní se bude muset poprvé vypořádat s hledáním jména pro černou díru.

Jak ale upozorňují astronomové, většina vesmírných objektů má více názvů, aby si každá kultura přišla na své.

