Máme poprvé v historii snímek černé díry. Je to absolutní monstrum, žasnou vědci

Vědci z mezinárodního projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT) zveřejnili první výsledky unikátního pozorování černých děr. Ačkoli účastníci projektu předem nesdělili žádné podrobnosti, média i odborníci očekávali unikátní snímky okraje černé díry. Jejich předpoklady se naplnily ve středu krátce po 15. hodině. "Pořídili jsme první snímek černé díry," oznámil pak skutečně ředitel projektu EHT Sheperd S. Doeleman. "Jedná se o mimořádný vědecký úspěch, kterého dosáhlo 200 výzkumníků," dodal.

Astronomové z projektu Event Horizon Telescope pořídili první snímek černé díry, která se nachází ve vzdálené galaxii Messier 87 (M87).

Vyjádřili se o ní jako o absolutním monstru, které je větší než celá naše sluneční soustava a má hmotnost 6,5miliardkrát větší než Slunce. Má se jednat o jednu z nejtěžších černých děr, které existují.

"Tento dlouho hledaný snímek nám poskytuje doposud nejsilnější důkaz pro existenci supermasivních černých děr a otevírá nové okno pro studium černých děr a jejich horizontů událostí," nechali se slyšet astronomové.

A ještě jednu klíčovou věc mohli vědci na napjatě očekávaném brífinku konstatovat: podoba černé díry se až obdivuhodně shoduje s našimi teoretickými předpoklady, jak by mohla vypadat.

"Dosáhli jsme něčeho, co se ještě generaci před námi jevilo jako nemožné," uvedl šéf EHT. Historický úspěch se podle něj podařil díky spolupráci výzkumníků a institucí po celém světě i díky kooperaci jednotlivých teleskopů. Šlo totiž vpravdě o globální tým. A také díky skokovému zlepšení současných technologií. Propojením devíti radioteleskopů na několika kontinentech vznikl unikátní virtuální teleskop. A v neposlední řadě je třeba zmínit globální financování ze strany USA, Evropské unie a východoasijských společností.

Podle odborníků se jedná o jednu z nejzásadnějších událostí moderní astronomie. Však také na 15:00 SELČ byly svolány mimořádné velké tiskové konference do Bruselu, Lyngby, Santiaga de Chile, Šanghaje, Tokia, Tchaj-peje a Washingtonu.

"Nikdy jsem nevěřil, že by černá díra mohla být tak velká, jak někteří lidé říkali. Dokud jsem neuviděl toto," prohlásil německý profesor astronomie Heino Falcke na brífinku v Bruselu. Na plátně se objevila první fotka černé díry na světě, lidé povstali a tleskali. Tenhle snímek v dalších minutách obletěl celý svět.

"Bylo to, jako bychom se dívali na bránu do pekel, jako bychom pozorovali konec prostoru a času," uvedl také.

Co jsou černé díry

Černá díra je objektem, který kolem sebe křiví čas a prostor tak, že z něj nemůže uniknout ani světlo. Horizont událostí pak značí takové místo kolem černé díry, ze kterého již není možné vyslat ven žádný signál.

Černé díry znamenají pro člověka fascinující vesmírné objekty. Přestože je předpověděl již Albert Einstein ve své obecné teorii relativity v roce 1915 a první z nich byla objevena v souhvězdí Labutě již v roce 1964, až do tohoto zlomového okamžiku ji nikdo neviděl, nezachytil její snímek. Již řadu let na ně přitom cílily pozemské i družicové teleskopy, přesto tento tajemný objekt zůstával jen v říši teorií a hypotéz.

"Vše, co o černých dírách víme, jsme dosud odvozovali pouze z nepřímých pozorování spekter zářícího plynu, který se dostává do těsné blízkosti jejich horizontu událostí, kde potom nenávratně mizí," vysvětluje vědecký pracovník skupiny relativistické astrofyziky na Akademii věd Michal Bursa.

Vzdálená galaxie s monstrem uprostřed

Galaxie M87 je od nás vzdálena 54 milionů světelných let. "Jedná se o aktivní galaxii s mohutnými výtrysky, které má na svědomí právě centrální černá díra," uvedl pro Aktuálně.cz astrofyzik Michal Bursa. Ten ostatně den předem správně předpověděl, o jaký objev na napjatě očekávaném brífinku půjde.

Projekt EHT se zaměřil na superhmotnou černou díru v centru Mléčné dráhy, což je galaxie, ve které se nachází naše sluneční soustava. Konkrétně se vědci soustředili na komplex Sagittarius A, respektive velice silně zářící rádiový zdroj Sagittarius A*. Právě zde by se podle vědců měla nacházet obří černá díra.

Vědci pomocí EHT sledovali také ještě masivnější černou díru, která se nachází v centru galaxie Messier 87, která je v souhvězdí Panny. A právě její snímek zachytili.

Podle vyjádření Evropské komise se hranice moderní vědy posunuly opět o kus dál. "Tento významný vědecký úspěch představuje revoluční změnu, pokud jde o naše chápání černých děr, potvrzuje předpovědi Alberta Einsteina v jeho obecné teorii relativity a naznačuje budoucí směřování výzkumu vesmíru," uvedla komise v tiskové zprávě.

"Je to úžasný úspěch týmu EHT," řekl v souvislosti s událostí Paul Hertz, ředitel divize astrofyziky v sídle NASA ve Washingtonu. "Před lety jsme si mysleli, že budeme muset postavit velký vesmírný dalekohled, abychom mohli vidět černou díru. Tím, že rádiové teleskopy po celém světě budou pracovat ve shodě jako jeden nástroj, toho tým EHT dosáhl o celá desetiletí dřív," dodal.

Podle Michala Bursy z Astronomického ústavu AV ČR význam zveřejnění snímku spočívá ve dvou věcech - je to první opravdový obrázek černé díry a zároveň je to první výsledek pozorování soustavou radioteleskopů.

"Na Zemi už teď nemůžeme sestrojit nic, co by mělo lepší úhlové rozlišení. Tohle je limit, protože zeměkouli nenafoukneme, kdybychom chtěli lepší dalekohled, tak se s tím musíme vypravit do vesmíru," řekl Bursa k soustavě radioteleskopů projektu EHT.