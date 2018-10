Čech vyšle na cestu humanoidní stopařku Matyldu. Lidi jsou tu hodní, přežije to, říká

Již brzy se vám může stát, že potkáte u silnice robota s cedulí, jenž na vás bude mávat. Patrně půjde o humanoidní stopařku Matyldu, která se potřebuje dostat z Jablonce nad Nisou přes Pardubice a Plzeň až do Pelhřimova. "Když jí zastavíte, ona vám už řekne co a jak. Pakliže byste ji svezli dle jejích instrukcí, můžete si ji až na 24 hodin půjčit a vyzkoušet, co všechno umí," vysvětluje její konstruktér Michal Seidl. Pokud se celý experiment povede a ona v pořádku dorazí do cíle, půjde o světovou raritu.

Robot Matylda se narodil v roce 2018 v malé technologické laboratoři OpenTechLab v Jablonci nad Nisou rodičům Michalovi a Radce, kteří se charakterizují slovy: "dva nadšenci a odvážlivci, kteří se neváhají vydat až tam, kam dosud lidská noha nevstoupila".

Jak prozrazují, Matylda není rodilá stopařka. Původně ji sestrojili jako univerzálního humanoidního (tedy člověku podobného) robota pro vzdělávání, zábavu, terapii i tvorbu umění. Doposud sloužila hlavně jako platforma na výuku robotiky.

Jedná se totiž o autonomního robota, kterého lze pomocí programů naučit samostatné chůze za zvukem či světlem. Konstruktéři rovněž slibují, že se může stát "vaší robotí Olgou Šípkovou kříženou s Bobem a Bobkem". Umí se totiž včas probudit, vzbudit vás a vést rozcvičku. Může zastat i funkci hlídacího psa, neboť reaguje na nečekaný zvuk či nečekané světlo a informovat vás o tom na mobil či e-mail. Lze ji rovněž naučit rozeznávat členy rodiny pomocí identifikačních čipů a čtečky.

Nyní se může stát i prvním stopujícím humanoidním robotem na světě. Její tvůrce Michal Seidl dokončuje poslední aplikace, jedná s mobilními operátory o přenosu dat z Matyldy a vybírá finanční příspěvky na Hithitu. Vyjet by měla přibližně 20. října ze svého rodiště v Jablonci nad Nisou. Kromě cedule, návodu a lékárničky bude mít i ručník kolem krku, jako hold kultovnímu dílu Douglase Adamse Stopařův průvodce po galaxii.

"Matylda pojede zcela samostatně. Jelikož ji máme osazenu senzory, je schopna interaktivního jednání vůči lidem, kteří ji vezmou. Dá jim instrukce, co mají dělat a část informací najdou řidiči i na návodu," popisuje její "otec" Michal Seidl.

Na mapách půjde on-line sledovat, kde se svěřenkyně zrovna nachází. Pokud se podaří dohodnout s operátory na rozumné ceně, dočkají se fanoušci projektu také průběžného posílání fotek a videí z cesty.

Matylda potřebuje dojet z Jablonce nad Nisou do Pelhřimova do Muzea rekordů a kuriozit, kam se chce umístit jako exponát. Potřebuje se ale ještě zastavit v Pardubicích, Plzni a Praze. Zde na ni budou čekat výherci facebookové soutěže o co nejzajímavější zážitek pro robotí slečnu. Absolutním vítězem se stal pardubický chovatel, jenž jí slíbil svezení na karetě obrovské.

Všichni tři výherci si budou moci vzít Matyldu domů a vyzkoušet, co všechno umí. A řidiči, kteří humanoidní stopařku popovezou? Smějí ji jen svézt a vysadit, nebo si ji taky mohou vyzkoušet? "Je nám to jedno, mohou ji vzít třeba na ryby, když by po tom toužili, nebo s ní prožít nějaké dobrodružství. Ale délka pobytu s Matyldou by neměla překročit 24 hodin," říká Michal Seidl.

Robotka bude poháněna energií z fotovoltaické elektrárny, kterou je osazena. Dokáže vydržet až pět dní bez sluneční energie. "V nejhorším případě poprosí řidiče, aby ji připojil do autozásuvky," dodává Michal.

Věří, že stopařka v pořádku dorazí do cíle, aniž by ji někdo zcizil nebo zničil. "Sázíme na laskavost lidí. Věříme, že to není tak špatné, jak se o Češích všeobecně traduje."

A krom toho, Matylda má na hlavě kameru, která by mohla odhalit, kdo je "únoscem" či "vrahem". "V případě, že by ji někdo poškodil omylem, například jí ulomil ruku, bude mít s sebou i lékárničku, obsahující izolepu, aby byla stále co nejcelistvější," usmívá se Michal.

Jestli robotka skutečně dostopuje až do Pelhřimova v provozuschopném stavu, tedy bude-li elektronika funkční co do pohybu i komunikace, zapíšou jí tu do knihy rekordů.

Patrně půjde o světovou raritu. Podle českého konstruktéra totiž jediný pokus o stopovacího robota provedli v roce 2015 Kanaďani s tzv. Hitchbotem ("hitchhiking robot"). Cestoval po Kanadě i Evropě, osudnou se mu ale stala snaha stopovat v USA. Zde skončil velmi záhy po svém startu, když ho zlikvidovala parta vandalů ve Filadelfii.

"Nicméně Hitchbot nebyl humanoid, ale v podstatě taková popelnice s gumovýma rukama a nohama, aniž bych ho chtěl nějak shazovat."

A co bude s Matyldou dál? Záleží na tom, v jakém stavu a zda vůbec do Pelhřimova dorazí. Při špatné kondici by zřejmě jen navždy staticky odpočívala ve vitríně, při dobré fyzičce i psychice by mohla fungovat jako interaktivní exponát reagující na návštěvníky.

"Samozřejmě počítáme i s variantou, že bychom o Matyldu přišli, ale pořád doufáme, že se to nestane a Češi se ukážou jako lidé se srdcem na pravém místě," uzavírá Michal Seidl.

Video: Humanoidní robotka Matylda se chystá stopovat z Jablonce do Pelhřimova. Její konstruktéři shánějí finance na její cestu