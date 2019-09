Václav Havel byl neuvěřitelný státník a milý člověk, říká brněnský šéfkuchař Dulanský

Narodil se po sametové revoluci, vyrostl ve svobodném Česku. Šéfkuchař brněnské restaurace Pavillon Ondřej Dulanský v anketě Aktuálně.cz k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro něj znamená Václav Havel i rok 1989. "Byl to neuvěřitelný státník, který pro tuto zemi hodně vykonal, a milý člověk, se kterým jsem se setkal," vzpomíná na Václava Havla.

0:51 "Svoboda pro mě znamená volnost v čemkoliv, aniž bych omezoval kohokoliv dalšího," říká také Ondřej Dulanský. | Video: Jakub Zuzánek, Jan Ondráček