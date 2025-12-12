U Marsu se něco děje. Výzkumná sonda přerušila kontakt se Zemí, nastalo záhadné ticho

Americká NASA ztratila kontakt s orbitální sondou MAVEN, která jedenáct let kroužila kolem Marsu a patřila k nejdůležitějším zdrojům dat o jeho atmosféře. Záhadné ticho nastalo ve chvíli, kdy se sonda 6. prosince 2025 ocitla za planetou – a po opětovném vynoření se zpoza rudého disku už neodpověděla.
NASA v oficiálním prohlášení potvrdila, že komunikace se sondou MAVEN – tedy Mars Atmosphere and Volatile Evolution – byla náhle přerušena při jejím průchodu za planetou v běžné fázi oběhu. Jakmile se sonda znovu objevila nad viditelným horizontem, řídící středisko se ji pokusilo standardně vyhledat a navázat spojení, ale bez úspěchu.
Agentura 9. prosince oznámila, že se snaží lokalizovat jakýkoliv signál a intenzivně prověřuje všechny možné příčiny výpadku. Podle dosavadních informací pracovala MAVEN před vstupem do zákrytu naprosto normálně, bez náznaku technických potíží.
MAVEN je jednou ze sedmi aktivních sond, které v současnosti pozorují Mars z oběžné dráhy. Na cestu ze Země se vydala v roce 2013 a do orbity vstoupila o rok později. Jejím úkolem bylo studovat horní vrstvy atmosféry a ionosféru. Právě kombinace těchto dat měla poskytnout odpověď na jednu z klíčových otázek marťanského výzkumu: jak se z kdysi vlhké planety stal dnešní velmi chladný, vyprahlý svět.
Dlouhodobá pozorování MAVEN pak skutečně pomohla rozplést příběh mizející vody. Sonda ukázala, že za únikem vodních molekul stojí procesy odehrávající se vysoko v atmosféře, kde je během prachových bouří možné vodní páru vynést až do výšek, odkud ji sluneční vítr postupně odfoukává do kosmu. Právě tyto poznatky významně přispěly k současnému přesvědčení, že rozhodující roli v marťanské klimatické proměně sehrála postupná ztráta atmosféry.
Sonda MAVEN ale svými daty přinesla mnohem víc. Pomohla zmapovat prudké větry v marťanské atmosféře, odhalila neviditelný „magnetický ocas“ Marsu, popsala takzvaný sputtering – mechanismus, při němž sluneční záření zrychluje únik těkavých prvků – a vědcům ukázala i nový typ protonové polární záře. Tyto objevy dávají dohromady nový obraz o tom, jak se jednotlivé planety vyvíjejí a proč se Mars a Země, přestože si byly kdysi podobné, vydaly na dvě zcela odlišné dráhy s rozdílným potenciálem pro život.
Data z MAVEN proto nejsou jen archivem minulosti, ale také základním kamenem plánování budoucích misí. A tím role sondy nekončí. Je vybavena UHF rádiem, které slouží jako prostřední komunikační článek mezi pozemními řídicími týmy a dvěma aktivními marťanskými vozítky – Curiosity a Perseverance. Ztráta MAVEN tedy neznamená pouze výpadek vědeckého nástroje, ale i oslabení komunikační infrastruktury, která zajišťuje přenos dat z povrchu planety.
Právě proto je nynější ticho kolem sondy tak znepokojivé. Pokud se podaří zjistit, co se s MAVEN stalo, může to pomoci ochránit i další mise před podobnými selháními. „Týmy starající se o samotné operace na Marsu událost intenzivně vyšetřují. Jakmile budeme mít další informace, podělíme se o ně,“ uvedla NASA ve svém prohlášení. Zatím tedy nezbývá než čekat, zda se MAVEN ozve – nebo zda po více než dekádě pečlivé práce u Marsu navždy umlkla.
VIDEO: Na Marsu aktuálně působí i výzkumné rovery Curiosity a Perseverance
Zdroj: NASA
