Benative
3. 1. Radmila
Tři dobří kamarádi, tři vyladěné domy. Jak parťáci obsadili jeden řevnický svah

Svažitý pozemek na okraji Řevnic se stal základem společného příběhu tří přátel. Každý z domů má reagovat na individuální potřeby svého majitele, přesto dohromady vytvořit kultivovaný celek.
Rodinný dům Řevnice I. je prvním z nich – navržený s důrazem na současný komfort, udržitelnost a dlouhodobě nízký energetický provoz. A těší se z něj mladá pětičlenná rodina.
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Svažitý pozemek na okraji Řevnic se stal základem společného příběhu tří přátel. Každý z domů má reagovat na individuální potřeby svého majitele, přesto dohromady vytvořit kultivovaný celek. Rodinný dům Řevnice I. je prvním z nich – navržený s důrazem na současný komfort, udržitelnost a dlouhodobě nízký energetický provoz. A těší se z něj mladá pětičlenná rodina.

Třípodlažní dům architekt Vít Šimek z Atelier HRA citlivě usadil do terénu tak, aby se mohl otevřít exteriéru hned ve dvou úrovních, přičemž jednoduchá kubická forma je sjednocena fasádou z horizontálního dřevěného obkladu. Ten zvýrazňuje kompaktnost hmoty.

„Charakter domu určují dlouhé pásy oken – hlavní výrazový prvek, jenž zajišťuje rovnoměrné prosvětlení interiéru a rámuje panoramatické výhledy směrem ke krajině Brd,“ přibližuje tvůrce, který spolupracoval s firmou Chytrý dům.

Svažitá zahrada plynule navazuje na dům a stoupá až k hranici lesa. Místo plotů zde architekt pracoval s modelací terénu a nenápadnou výsadbou trvalek a keřů. Výsledkem je pocit otevřenosti a přirozeného soužití se sousedními domy přátel.

Rytmus života

Dispozice domu odráží každodenní provoz rodiny. Dva vstupy – jeden reprezentativní pro návštěvy a druhý praktický, přímo napojený na garáž a technické zázemí – zjednodušují pohyb v domě a jeho používání.

Srdcem domu je centrální obytný prostor, kde se propojuje kuchyně, jídelna, obývací pokoj a čítárna. Velkoformátová rohová okna maximalizují kontakt se zahradou a přivádějí do interiéru změkčené severní světlo. Obytný prostor přirozeně navazuje na terasu, která v teplejších měsících funguje jako prodloužený obývací pokoj. Ve stejném podlaží se pak nachází také pracovna a koupelna pro hosty.

Nejvyšší podlaží je vyhrazeno soukromým prostorům rodiny. Ložnice s vlastní šatnou, dětský pokoj a rodinná koupelna jsou orientovány tak, aby pásová okna nabízela nerušené výhledy přes celé údolí. Klid, světlo a kontakt s krajinou zde vytvářejí přirozené zázemí pro každodenní život.

Současná estetika se skandinávským výrazem

Interiér, navržený architektkou Zuzanou Bartasovou, kombinuje současnou estetiku s jemným skandinávským výrazem. Otevřenost prostoru, přirozené světlo a práce s teplými materiály vytvářejí prostředí, které je současné, udržitelné a zároveň hluboce domácí. Dřevěné stropy a jídelní nábytek doplňuje světlá betonová podlaha, jež dodává interiéru lehkost a vzdušnost.

Kuchyně je řešena v otevřeném konceptu. Spodní skříňky v cihlovém tónu navazují na horní modrošedé plochy, zatímco otevřené policové moduly vizuálně odlehčují horní část sestavy a umožňují vystavit keramiku a sklo. Mobilní ostrůvek v kombinaci ocelového rámu a březové překližky na kolečkách podtrhuje flexibilitu prostoru a spolu s minimalistickými bílými barovými židlemi vnáší do interiéru lehce industriální akcent.

První z příběhů

Konstrukčně je pak celý dům řešen jako dřevostavba s masivními dřevěnými stropy, které vnášejí do interiéru přirozenou strukturu a teplo. Betonové podlahy pomáhají stabilizovat tepelnou bilanci domu a zlepšují akustický komfort. Extenzivní zelená střecha přispívá ke snížení energetické náročnosti stavby a zároveň podporuje její vizuální začlenění do krajiny. Dřevěný obklad exteriéru časem získá patinu a dům tak bude s okolím splývat ještě přirozeněji.

Rodinný dům Řevnice I. je první publikovanou kapitolou příběhu tří domů na jednom svahu. Domem, který citlivě reaguje na místo, respektuje krajinu a nabízí promyšlené a dlouhodobě udržitelné bydlení.

