Transgas, exekuce a kachna projdou Prahou. Sametové posvícení upozorňuje na problémy ve společnosti

před 33 minutami

„Česká republika čelí invazi kachen! Množí se poplašné a falešné zprávy, které odvádějí pozornost od důležitých problémů naší společnosti. Hranice mezi žertem a krutou realitou se stírá,“ myslí si pořadatelé šestého ročníku akce s názvem Sametové posvícení. Satirický průvod masek bude již příští pátek v rámci oslav 17. listopadu.

Již za necelý týden se centrem Prahy projdou masky a alegorické vozy znázorňující palčivé problémy české společnosti u příležitosti oslav sametové revoluce. "Sametovým posvícením slavíme 17. listopadu demokracii a zároveň pomocí satiry upozorňujeme na její problematické stránky," řekl za celou iniciativu FÓR_UM Jakub Otčenášek.

Pražští pořadatelé si tak dávají za cíl přetavit frustraci a hněv ze společensko-politických témat v pozitivní kreativní energii. "Závažná témata jsou podávaná s humorem a nenabízí divákům vždy jasná řešení, ale možnost zamyšlení a nadhledu. Místo skandování hesel a vrhání pukavců, která společnost rozdělují, chceme naopak pomocí hudby a barevných obrazů vtáhnout do hry všechny diváky," dodal Otčenášek.

Strašák exekuce a Transgas

Průvod je inspirován basilejským svátkem Fasnacht, který umožňuje poukazovat na to, co lidi ve společnosti pálí, a zároveň je pomáhá stmelit. V čele průvodu se tak objeví i dvacítka basilejských pištců a bubeníků.

Do akce i její přípravy se zapojila více než stovka lidí. Mezi účastníky v maskách jsou zástupci iniciativ, které se společenským problémům věnují dlouhodobě. Ať už se jedná o otázky sociální, kulturní, zdravotnické i ekologické.

V průvodu se tak objeví například strašák exekuce poukazující na to, co všechno může dohnat lidi na ulici. Autorem masky je Komunitní centrum Žitná 35 poskytující pomoc ženám v nouzi. Do iniciativy se zapojil také spolek Konsent zasazující se o vzdělávání a výchovu v oblasti prevence a řešení následků sexuálního násilí.

Centrem Prahy však bude kráčet také budova Transgasu v závěsu za veselým bagristou. Autorem masek je spolek Péče o památkovou péči (POPP) usilující o zachování pražských architektonických skvostů, jako je kromě brutalistické budovy na pražských Vinohradech také funkcionalistická vila Na Petřinách.

Vulva za lepší porody

To Divadlo Malá sestra chce upozornit na zastaralé porodnické metody českých lékařů. Vybrali si proto velmi příkladnou masku - obrovskou vulvu.

"České zdravotnictví je extrémně progresivní a díky němu už dnes přirozeně neporodíte. Klystýr, oxitocin, epidurál, sofistikované skákání na břicho, separace a nejpopulárnější ze všech intervencí je nástřih. Chce ho každá žena, je sexy, příjemně bolí, dlouho se hojí a pokud máte opravdu štěstí, jizvu cítíte celý život," citovala satiricky režisérka divadla Martina Čurdová. Cílem divadla je upozornit na to, co se děje v českých porodnicích, a připomenout, že si těhotné ženy často nemohou vybrat způsob, jakým chtějí rodit.

Kromě výše uvedených spolků a iniciativ se zapojí také například česká pobočka Greenpeace či kulturní organizace Roztoč.

Studenti mají čas a měli by se o dění zajímat

Prostor však kromě neziskových organizací dostávají také studenti, a to nejen vysokých škol, ale také středních a základních. Spolupracujícími středními školami je tak například Gymnázium Na Zatlance nebo Scio škola. "Snažíme se prohloubit spolupráci se školami, protože studenti jednak mají čas a jednak by se měli zajímat o to, co se děje ve společnosti a učit se angažovat už odmalička," myslí si Otčenášek.

S maskami pomáhali účastníkům umělci jako například Josefína Jonášová, Kateřina Ebel, Josef Koblic či Marie Veselá. Podle pořadatelů je to i pro ně samotné výzva, aby masky i pamflety vhodně imitovaly hlavní sdělení. A aby také veřejnost dokázala nad informacemi kriticky přemýšlet.

Průvod začíná v jednu odpoledne na náměstí Republiky, poté se přesune Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, Křižovnické náměstí a přes Karlův most na Kampu. Zde následuje pauza, po které se účastníci v maskách zařadí do defilé v rámci akce Korzo Národní. Slavnostní zakončení je plánováno na šest večer na náměstí Republiky.

Hlavní zdrojem financování akce byly letos příspěvky lidí prostřednictvím crowdfundingové kampaně na HitHitu a příspěvek od Magistrátu hlavního města Prahy. Sametové posvícení se koná ve spolupráci s Festivalem svobody zastřešující akce různých iniciativ.

